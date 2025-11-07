Os técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís, técnicos de Palmeiras e Flamengo, protagonistas da atual disputa pelo título do Brasileirão e finalistas da Libertadores, estão entre os indicados ao prêmio de melhor treinador do mundo em 2025. O reconhecimento será concedido pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

continua após a publicidade

➡️ Maracanã divulga novidades sobre o leilão de camarotes para 2026; veja valores

A lista divulgada pela entidade reúne 20 nomes de destaque no cenário internacional, incluindo Xabi Alonso, que brilhou à frente de Bayer Leverkusen – atualmente no Real Madrid –, Enzo Maresca, do Chelsea, e o brasileiro Tiago Nunes, que comandou LDU e Universidad Católica nesta temporada.

As votações são realizadas por um painel global de jornalistas e especialistas de 120 países, segundo a organização. O resultado final será anunciado após o dia 10 de dezembro.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, que completou cinco anos à frente do Palmeiras, consolidou-se como o técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Oswaldo Brandão, com dez títulos conquistados. Em 2025, o português mantém o time na luta simultânea pelo Brasileirão e pela Libertadores, ambos com o Flamengo como principal rival.

Já Filipe Luís, em sua primeira temporada como técnico, levou o Flamengo a uma campanha sólida, brigando pela liderança nacional e alcançando a final continental. O ex-lateral acumula elogios pelo estilo ofensivo e pela forma como modernizou o jogo rubro-negro.

continua após a publicidade

Abel Ferreira , Tecnico do Palmeiras, durante partida Palmeiras x Cruzeiro, valida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro (FOTO: Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Lista de indicados

Antônio Conte (Itália) — Napoli

Diego Simeone (Argentina) — Atlético de Madrid

Enzo Maresca (Itália) — Chelsea

Hansi Flick (Alemanha) — Barcelona

Luis Enrique (Espanha) — PSG

Mikel Arteta (Espanha) — Arsenal

Simone Inzaghi (Itália) — Inter de Milão / Al Hilal

Unai Emery (Espanha) — Aston Villa

Vincent Kompany (Bélgica) — Bayern de Munique

Xabi Alonso (Espanha) — Bayer Leverkusen / Real Madrid

Abel Ferreira (Portugal) — Palmeiras

Filipe Luís (Brasil) — Flamengo

Gustavo Costas (Argentina) — Racing

Tiago Nunes (Brasil) — Universidad Católica / LDU de Quito

Vicente Sánchez (Uruguai) — Cruz Azul

Jesper Sørensen (Dinamarca) — Vancouver Whitecaps

Matthias Jaissle (Alemanha) — Al-Ahli

Shigetoshi Hasebe (Japão) — Kawasaki Frontale

Krunoslav Jurčić (Croácia) — Pyramids

Miguel Cardoso (Portugal) — Mamelodi Sundowns

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo