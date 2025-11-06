Maracanã divulga novidades sobre o leilão de camarotes para 2026; veja valores

O Maracanã, em parceria com a Golden Goal, divulgou as informações sobre o leilão dos camarotes do estádio para 2026. Em evento realizado no Maracanã nesta quinta-feira (6), possíveis concessionários e a imprensa assistiram a apresentação sobre o tema. O leilão oficial vai ocorrer no dia 18 de setembro.

Pedro Lima, sócio da Golden Goal, empresa parceira da Fla-Flu Serviços, detalhou como será feito o leilão. No total, 40 camarotes estarão disponíveis, com a seguinte divisão:

9 camarotes no Setor Oeste com mais de 19 assentos

13 camarotes no Setor Oeste com menos de 19 assentos

18 camarotes no Setor Leste

Lotes

A venda dos camarotes será realizada por meio de lotes, com a seguinte definição:

Lote 1 - R$ 45.360,00/ano/assento

Lote 2 - R$ 45.360,00/ano/assento

Lote 3 - R$ 39.600,00/ano/assento

Ou seja, o lance mínimo nos menores camarotes será pelo valor de R$ 514 mil. Já os maiores ficariam na casa do R$ 1 milhão. Vale destacar que esses valores são sem lances, apenas com a aposta inicial. A expectativa é que todos os camarotes sejam vendidos.

Novidades no camarote do Maracanã

Uma das grandes novidades dos camarotes do Maracanã é o lançamento de um aplicativo exclusivo de hospitalidade, que permitirá atendimento em tempo real e centralização de todos os serviços contratados.

Outros servições são: catering personalizado, wi-fi, limpeza, segurança, translado, vagas adicionais de estacionamento e promotoras. Todos podem ser contratados de forma pontual ou para toda a temporada.

Tempo de contrato

O leilão eletrônico dos camarotes do Maracanã para 2026 prevê contrato de um ano. No entanto, no ato da assinatura do contrato, existe a possibilidade de assinar o vínculo por um período maior.

Reajuste

Em comparação com o leilão de 2025, houve um pequeno reajuste no valor de cada camarote. O valor, no entanto, é próximo, por exemplo, aos valores de camarotes do Allianz Parque, do Palmeiras, e da Arena MRV, do Atlético-MG.

Maracanã vê sucesso em modelo de negócios

Para Severiano Braga, diretor-geral do Maracanã, a ampliação do leilão do estádio é resultado do sucesso do modelo.

- O Maracanã vem consolidando um novo patamar de gestão, no qual inovação e transparência caminham juntas para oferecer uma experiência corporativa de alto nível - iniciou Severiano Braga, diretor-geral do Maracanã. A ampliação do leilão de camarotes reflete o sucesso do modelo e o compromisso em tornar o estádio um hub de negócios, relacionamento e entretenimento. Queremos que marcas de todos os segmentos possam viver o Maracanã de forma estratégica e memorável - completou.