Palmeiras chega a quatro convocados, e Abel tem problema para Data Fifa

O Palmeiras teve mais dois jogadores convocados para a próxima Data Fifa e chega a quatro desfalques para o clássico contra o Santos, no dia 15 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. O capitão Gustavo Gómez e o atacante Ramón Sosa foram chamados para defender a seleção do Paraguai e se juntam a Vitor Roque e Flaco López entre os convocados do clube.

continua após a publicidade

+ Palmeiras supera gigante inglês entre times que mais arrecadaram com vendas na década

Além do quarteto, o Palmeiras aguarda a divulgação da lista do Uruguai, que pode incluir mais três nomes do elenco: o lateral-esquerdo Piquerez, o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras abriu três pontos de vantagem na liderança com o empate do Flamengo. Além disso, tem duas vitórias a mais na tabela de classificação – principal critério de desempate do torneio.

continua após a publicidade

Sequência no Brasileirão

Após vencer no Allianz Parque com dois gols do camisa 9, o Palmeiras enfrenta o Mirassol, fora de casa, antes de visitar o Santos, na Vila Belmiro, para um novo clássico. Dessa vez, no entanto, a comissão técnica de Vojvoda deve contar com Neymar.

O atacante havia afirmado que não atuaria no gramado sintético do Allianz Parque em entrevista recente. Apesar de ter jogado alguns minutos no empate do Santos após semanas lesionado, optou, por recomendação de seu estafe e do departamento médico, por não participar da partida.

continua após a publicidade

Autor de dois gols na vitória do Palmeiras sobre o Santos, Vitor Roque foi convocado para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Convocados do Palmeiras na Data Fifa

Vitor Roque (atacante/Brasil)

Flaco López (atacante/Argentina)

Gustavo Gómez (zagueiro/Paraguai)

Ramón Sosa (atacante/Paraguai)

+ Palmeiras vive maratona no Brasileirão, e Raphael Veiga liga alerta: 'Atingir o título'