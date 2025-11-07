Santos x Flamengo: Neymar deve chegar ao Rio de Janeiro no sábado
Jogador deve chegar ao Rio de Janeiro no sábado
Neymar não viajou com a delegação do Santos nesta sexta-feira (7). O Santos desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, mas sem Neymar. O elenco já está concentrado em um hotel na zona sul da cidade e aguarda a chegada do craque, que deve se juntar ao grupo neste sábado. O jogador apareceu na lista de relacionados.
No período da tarde, o técnico Juan Pablo Vojvoda comandará o único treino antes do confronto com o Flamengo, marcado para domingo, às 18h30. A bola rola no Maracanã.
O camisa 10 se recuperou de uma lesão na coxa direita e voltou a jogar no último sábado (1º), no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, na Vila Belmiro. Apesar da importância do jogo para a briga contra o rebaixamento, Neymar ficou fora do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, devido ao gramado sintético.
A lista ainda tem o retorno do zagueiro Luan Peres, que volta de suspensão, além de Bilal Brahimi e JP Chermont, que entram nas vagas de Mayke, suspenso, e Victor Hugo, que pertence ao Flamengo e está fora da partida.
Ausência de Neymar contra o Palmeiras
Segundo o técnico Juan Pablo Vojvoda, a ausência de Neymar já era prevista devido à lesão do atacante, que precisa estar plenamente convencido para atuar em condições como o gramado sintético. O treinador destacou ainda a confiança no camisa 10 e no restante do elenco, garantindo que contará com ele nas próximas partidas.
— Quanto ao Neymar, sabíamos da situação por causa da lesão. Temos outros jogos pela frente, e isso já estava decidido. O jogador precisa estar convencido para atuar nessas condições (gramado sintético). Contamos com ele daqui para frente; vai nos ajudar. Confio nele como em cada um do nosso elenco — comentou o argentino.
O Santos entrou na zona de rebaixamento após a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos, oito vitórias, nove empates e 14 derrotas. O time ainda tem um jogo a menos, que será disputado no dia 15 de novembro, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Fernandes.
- Defensores: Luan Peres, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Zé Ivaldo, Escobar, Souza, JP Chermont e Adonis Frías.
- Meias: João Schmidt, Zé Rafael, Tomás Rincón, Neymar Jr., Willian Arão, Thaciano, Rollheiser e Gabriel Bontempo.
- Atacantes: Robinho Jr., Tiquinho Soares, Guilherme, Caballero, Lautaro Díaz, Brahimi e Barreal.
