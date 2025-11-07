CBF define arbitragem de Flamengo x Santos

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, na tarde desta sexta-feira, a equipe de arbitragem que comandará o confronto entre Flamengo e Santos, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

O responsável pelo apito será Sávio Pereira Sampaio (DF). Ele contará com a assistência de Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC) nas bandeiras. O VAR ficará sob o comando de Rodolpho Toski Marques (PR), enquanto o quarto árbitro será Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Vila Belmiro, e o Santos levou a melhor por 1 a 0, com gol de Neymar nos minutos finais. Agora, o reencontro coloca o Flamengo em busca de revanche diante de sua torcida e o time paulista tentando repetir o resultado fora de casa.

Situação do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo reencontra o seu torcedor após um empate amargo fora de casa. No meio da semana, a equipe de Filipe Luís ficou no 2 a 2 com o São Paulo na Vila Belmiro. O time carioca estava vencendo a partida por 2 a 1 até a expulsão de Plata, que deixou o Fla com um jogador a menos. Diante deste cenário, o Tricolor Paulista não marcou bobeira e deixou tudo igual.

Assim, o Rubro-Negro ficou com 65 pontos. O Palmeiras, líder do Brasileirão, venceu o Santos por 2 a 0 nesta quinta-feira e abriu três pontos de vantagem.

Neymar joga pelo Santos?

Neymar não viajou com a delegação do Santos nesta sexta-feira (7). O Santos desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, mas sem Neymar. O elenco já está concentrado em um hotel na zona sul da cidade e aguarda a chegada do craque, que deve se juntar ao grupo neste sábado (8). O jogador apareceu na lista de relacionados.