O técnico Filipe Luís, do Flamengo, falou sobre a troca do estádio em que acontecerá o jogo do rubro-negro contra o São Paulo, na próxima rodada. Apesar do mando de campo ser do time paulista, a partida será feita na Vila Belmiro, do Santos, em função da realização de shows ao longo do mês de novembro no Morumbis. O treinador disse acreditar que o time da casa estará mais confortável pelo hábito de jogar lá, mas perde na arquibancada.

Em coletiva de imprensa após a vitória contra o Sport, por 3 a 0, no último sábado (1), o treinador comentou sobre a alteração na logística e o que impacta para ambos os times:

— Acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila [Belmiro] do que nós. Mas, acontece. Nós também mandamos muitos jogos em Brasília e nos sentimos confortáveis, também porque temos mais torcida lá. Não sei como vai ser a distribuição de ingressos lá, mas a torcida faz diferença. Com certeza não é a mesma coisa para o São Paulo não jogar no Morumbis, assim como não é para nós como não jogamos no Maracanã. — afirmou Filipe Luís.

Filipe Luis e Arrascaeta em Flamengo x Racing (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

⚽ Como foi a partida entre o Flamengo de Filipe Luís, adversário do São Paulo, e Sport?

Texto de Lucas Bayer

PRIMEIRO TEMPO

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo no Maracanã. Buscando trabalhar a bola, principalmente pelo lado direito do campo (com Royal), o time de Filipe Luís tentou envolver o Sport, que se fechou lá atrás. A primeira grande chance foi aos 12 minutos, quando Samuel Lino, após jogada com Carrascal e De La Cruz, chutou cruzado. Dois minutos depois, Bruno Henrique, sozinho, mandou a bola por cima do gol adversário. Já na reta final, De La Cruz obrigou o goleiro Gabriel a fazer uma grande defesa.

Diante do cenário da partida, faltou ao time carioca um armador na primeira etapa, um pensador, que seria Arrascaeta, mas que começou no banco. A opção foi Carrascal, mas o colombiano foi substituído aos 20' por conta de um desconforto nas costas. Além disso, faltou letalidade ao Rubro-Negro, um pouco mais de capricho no terço final do campo.

SEGUNDO TEMPO

Assim como na primeira etapa, o Flamengo começou o segundo tempo pressionando o Sport. De La Cruz, mais uma vez de longe, chutou com perigo ao gol. Foi no lance sguinte, no entanto, que o gol saiu. Bruno Henrique, após passe açucarado de Samuel Lino, estufou a rede. Visando aumentar o placar e garantir a vitória, Filipe Luís chamou Arrascaeta logo após o gol. Plata saiu para o lugar do uruguaio.

O Rubro-Negro chegou ao segundo tento aos 15', mais uma vez com Bruno Henrique. Após cruzamento de Saúl e cabeçada de Danilo, o camisa 27 mandou a bola para o gol. E não parou por aí! Arrascaeta, em um golaço de falta, fechou a vitória por 3 a 0 no Maracanã.