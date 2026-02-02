CBF define arbitragem para Cruzeiro x Coritiba
As equipes se enfrentarão na quinta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Coritiba se enfrentarão na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Na tarde desta segunda, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem do confronto.
Relacionadas
Aposte na partida entre Cruzeiro e Coritiba!
Após realização de audiência pública, ficou definido que Bruno Arleu de Araújo apitará o duelo. O carioca comandou a partida entre Atlético-MG e Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão.
Os auxiliares serão Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Cipriano da Silva Sousa. Além deles, Gilberto Rodrigues Castro Junior irá comandar o VAR, com o auxílio de Andrea Izaura Maffra Marcelino e Pathrice Wallace Correa Maia.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
➡️ Veja mais notícias do Coritiba
Cruzeiro e Coritiba no Brasileirão
Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, as duas equipes foram mal. Do lado celeste, a Raposa foi goleada fora de casa pelo Botafogo, perdendo por 4 a 0. Enquanto isso, o Coxa perdeu por 1 a 0 para o Bragantino, no Couto Pereira.
No fim de semana, o Cabuloso conseguiu voltar a vencer ao bater o Betim por 1 a 0 na Arena Vera Cruz. Já o Coritiba bateu o Cianorte, por 1 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense.
Confira a relação da arbitragem para Cruzeiro x Coritiba
- Arbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
- Arbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
- Arbitro Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
- Quarto Arbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
- Inspetor: Rodrigo Martins Cintra (BR)
- Assessor: Adriano de Carvalho (TO)
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
- AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ)
- AVAR2: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)
- Observador de VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (BR)
- Quality manager: Maria Victoria Benetti Vargas (BR)
- Matéria
- Mais Notícias