Brasileirão

CBF define arbitragem para Cruzeiro x Coritiba

As equipes se enfrentarão na quinta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 02/02/2026
18:41
Torcida do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTorcida do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro e Coritiba se enfrentarão na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Na tarde desta segunda, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem do confronto.

Aposte na partida entre Cruzeiro e Coritiba!

Após realização de audiência pública, ficou definido que Bruno Arleu de Araújo apitará o duelo. O carioca comandou a partida entre Atlético-MG e Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão.

Os auxiliares serão Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Cipriano da Silva Sousa. Além deles, Gilberto Rodrigues Castro Junior irá comandar o VAR, com o auxílio de Andrea Izaura Maffra Marcelino e Pathrice Wallace Correa Maia.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Cruzeiro e Coritiba no Brasileirão

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, as duas equipes foram mal. Do lado celeste, a Raposa foi goleada fora de casa pelo Botafogo, perdendo por 4 a 0. Enquanto isso, o Coxa perdeu por 1 a 0 para o Bragantino, no Couto Pereira.

No fim de semana, o Cabuloso conseguiu voltar a vencer ao bater o Betim por 1 a 0 na Arena Vera Cruz. Já o Coritiba bateu o Cianorte, por 1 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense.

Pedro Rangel Coritiba
Foto: JP Pacheco/Coritiba

Confira a relação da arbitragem para Cruzeiro x Coritiba

  1. Arbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
  2. Arbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
  3. Arbitro Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
  4. Quarto Arbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
  5. Inspetor: Rodrigo Martins Cintra (BR)
  6. Assessor: Adriano de Carvalho (TO)
  7. VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
  8. AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ)
  9. AVAR2: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)
  10. Observador de VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (BR)
  11. Quality manager: Maria Victoria Benetti Vargas (BR)

