O Grêmio tenta a contratação do volante Juan Ignacio Nardoni, mas esbarra na pedida do Racing, da Argentina. A posição é prioridade para o Tricolor na janela de transferência.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Imortal apresentou uma proposta por Juan Nardoni, de acordo com a imprensa local, de 7 milhões de dólares (R$ 36,8 milhões, na cotação atual). O oferta ainda tem 2 milhões de dólares (R$ 10,5 milhões) em bônus por metas esportivas.

O Racing, contudo, recusou a primeira investida e só aceita a venda por 10 milhões de dólares (R$ 52,6 milhões). O time albiceleste pagou 6 milhões de dólares (R$ 32,5 milhões, na cotação da época), em 2023, para comprá-lo do Union.

continua após a publicidade

O jogador de 23 anos é titular da La Academia e entrou em campo em 28 de janeiro. Ele tem dois jogos na atual temporada.

➡️ Veja mais notícias do Grêmio

A busca do Grêmio por volante tem se arrastado desde o começo do ano. A direção tentou Guido Rodríguez, que era do West Ham e acertou com o Valência, e sondou Ascacíbar, do Estudiantes.

Além dessa posição, o Tricolor também monitora nomes para um meia de criação.

Carreira de Juan Nardoni, alvo do Grêmio

Criado e revelado pelo Unión, Juan Nardoni estreou profissionalmente em 2020 e começou a se firmar no time argentino na temporada seguinte. O volante fez um gol e deu seis assistências em 78 partidas pelo clube.

continua após a publicidade

Em 2023, foi vendido ao Racing e chegou a estar nas Olimpíadas de Paris em 2024, mas não entrou em campo. Pela Academia, tem seis gols e sete passes decisivos em 126 jogos.

+Aposte no Grêmio no Campeonato Gaúcho!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.