Lesão de Jorginho preocupa Flamengo para a final da Libertadores? Entenda

O Flamengo não contou com Jorginho na vitória por 3 a 0 diante do Sport, em confronto da 31ª rodada do Brasileirão. O meia sofreu uma lesão muscular na coxa direita e já iniciou tratamento no departamento médico do clube carioca. Apesar do problema não ser grave, a comissão técnica trata do tema com cautela.

Jorginho vem sendo um dos pilares da equipe de Filipe Luís desde sua chegada ao Flamengo, no meio deste ano. Na partida contra o Racing em Avellaneda, na Argentina, pelo confronto de volta da semifinal da Libertadores, o jogador ítalo-brasileiro foi ao chão (já próximo do término do jogo). No banco, ele colocou uma compressa de gelo no local.

Ao se reapresentar no Ninho do Urubu, ainda com o desconforto, realizou exames médicos, que constataram o problema. Conforme classificado pelo técnico Filipe Luís, o problema de Jorginho não é grave, mas requer atenção.

— Jorginho não é nada muito grave, mas temos que ir com cautela — disse o técnico Filipe Luís após a vitória contra o Sport.

Jorginho em ação pelo Flamengo contra o Fortaleza (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jorginho preocupa para a final da Libertadores?

Faltando 27 dias para a grande decisão do principal torneio do calendário sul-americano, a lesão de Jorginho não deve o tirar do jogo contra o Palmeiras. Entretanto, o jogador irá desfalcar o Flamengo nos próximos jogos, visando, principalmente, deixar o atleta apto 100% para o compromisso em Lima, no Peru.

Números de Jorginho em 2025

Jorginho já disputou 24 jogos com a camisa do Flamengo, com 15 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Neste período, marcou dois gols pelo time carioca.

