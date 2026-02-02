Palmeiras anuncia rescisão de contrato com a patrocinadora Fictor

O Palmeiras anunciou, na noite desta segunda-feira (2), a rescisão contratual com a Fictor, uma das principais patrocinadoras do clube. A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial após a crise em que se envolveu ligada ao Banco Master, com uma dívida que gira em torno de R$ 4 bilhões.

Mais cedo, o Lance! entrou em contato com o clube, que afirmou que o departamento jurídico estava analisando a situação. A nova nota do Palmeiras diz que "o clube estuda as providências legais cabíveis para o recebimento dos valores devidos pela Fictor".

Leia a nota do Palmeiras na íntegra:

A Sociedade Esportiva Palmeiras informa a rescisão do contrato de patrocínio com a Fictor, em razão de inadimplemento contratual e do pedido de recuperação judicial realizado pelo grupo, conforme previsto no acordo pactuado entre as partes em março de 2025. O clube estuda as providências legais cabíveis para o recebimento dos valores devidos pela Fictor.

O clube anunciou a parceria com a empresa em 26 de março de 2025, com um contrato de três anos, no valor de R$ 30 milhões por temporada, sendo R$ 25 milhões fixos, além de R$ 5 milhões em metas, e podendo renovar por mais um.

A empresa estampa as costas do uniforme masculino e feminino do Palmeiras, e é a patrocinadora máster do time Sub-20, já que a Sportingbet - patrocinadora do time principal - não pode ser estampada nos uniformes de equipes que não sejam profissionais.

O Grupo Fictor atua nos setores de agronegócio, serviços financeiros e infraestrutura e solicitou tutela de urgência para a suspensão da cobrança das dívidas pelo prazo de 180 dias.

