Carpini pede reforços e cita posições escassas no Fortaleza

O Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Iguatu no último sábado (31), no Estádio Presidente Vargas, pela segunda fase do Campeonato Cearense. Após a partida, o técnico Thiago Carpini falou sobre a necessidade de reforços no elenco.

— É difícil falar em números, mas primeiro precisamos de dois laterais-esquerdos. A gente tem trabalhado nisso. Precisamos, fora o Vitinho, de dois extremos. Mais um atacante, mais um 9. Para a gente aumentar um pouco esse repertório ofensivo, para criar esses comportamentos e evoluir nessa nossa efetividade - disse o comandante.

— Em relação aos três zagueiros, hoje acredito que é o que o Fortaleza tem de melhor. Não consigo, em vários momentos, trabalhar variações ou fazer aquilo que penso, que acredito, porque faltam as peças. Acho que não tem outro jogador que possa fazer aquela função [lateral-esquerdo] senão o Crispim, porque ele já está adaptado - completou.

Partida entre Fortaleza e Floresta, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

O Leão passou a reta final do 1º tempo e todo o 2º tempo com um jogador a mais. Apesar de ter somado 31 finalizações, a equipe parou no goleiro Zé Rafael. Foram 42 cruzamentos e 12 das conclusões aconteceram de fora da área.

Com a igualdade, o time ainda não está garantido na semifinal do torneio. O próximo duelo será contra o rival Ceará, que já assegurou vaga no mata-mata.

Fortaleza já foca no Clássico-Rei

Sem vaga garantida na semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza encerrará sua participação na segunda fase diante do Ceará. O primeiro Clássico-Rei do ano será realizado no domingo (8), às 18h (de Brasília), na Arena Castelão.

