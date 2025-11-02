A CBF divulgou na manhã deste domingo o áudio do VAR sobre a expulsão de Everton Araújo, jogador do Flamengo, na vitória do time por 3 a 0 sobre o Sport, no Maracanã, na noite do último sábado (1º). O volante recebeu cartão vermelho direto aos 86 minutos.

Em disputa próxima ao centro do gramado, Evertton Araújo, que entrou no lugar de De La Cruz, levantou a perna e acertou a coxa de Ramon, camisa 40 do Sport. O árbitro Fernando Nascimento Filho entendeu que a falta cometida pelo volante rubro-negro era para cartão amarelo.

No entanto, após alguns minutos enquanto a partida estava parada para atendimento do zagueiro, o árbitro de vídeo Rafael Traci recomendou revisão no monitor. Após conferir o lance, Fernando retirou o cartão amarelo e aplicou o vermelho. Neste domingo, a CBF revelou o diálogo entre a cabine de vídeo e o árbitro de campo que culminou na expulsão do volante do Flamengo.

Além da baixa por cartão vermelho para a próxima rodada do Brasileirão, o técnico Filipe Luís teve uma grande preocupação na partida contra o Sport. O meio-campista Jorge Carrascal foi diagnosticado com edema ósseo na região da costela, sem fratura. Não há informações sobre o tempo afastado dos gramados.

Veja o diálogo e detalhes do áudio do VAR

- Depois do chute, ele continua com a perna esticada e acerta o joelho do jogador - disse Traci, na cabine do VAR.

- Trava da chuteira acima do joelho. Perna em riste. Vou voltar com o vermelho - confirmou Fernando, após revisão.

Evertton Araujo acerta a coxa de Ramon. (Foto: Reprodução/CBF)

Triunfo importante do Flamengo

A vitória contra o Sport foi importante para o Flamengo, que voltou com tudo para a disputa do título do Brasileirão. O clube carioca alcançou os 64 pontos e ultrapassou o Palmeiras, assumindo a ponta da competição.

Arrascaeta, um dos artilheiros do Brasileirão e artilheiro do Rubro Negro na temporada, marcou um gol de falta que o colocou como o estrangeiro que mais vezes marcou com a camisa flamenguista. Desde que chegou, são 94 gols para o uruguaio vestindo o vermelho e o preto.