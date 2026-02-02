Vina participa de goleada e atinge marca histórica pelo Ceará
Meia chegou a 50 gols pelo Alvinegro
O Ceará goleou o Horizonte por 4 a 0 no último domingo (1º), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela segunda fase do Campeonato Cearense. Vina, autor do último gol na partida, atingiu uma marca histórica pelo clube de Porangabuçu.
O meio-campista chegou a 50 gols pelo Alvinegro e se isolou como o 25º maior artilheiro da história do Ceará. Foram 189 jogos para atingir tal estatística, somando 34 assistências ao longo da passagem.
Vina também é o maior artilheiro do Vovô na década e o quarto maior no século, ficando atrás somente de Sérgio Alves (141 gols), Magno Alves (103 gols) e Mota (89 gols). São quatro tentos e duas temporadas nesta temporada, sendo esse o melhor início do armador pela equipe.
— Feliz demais pelo gol 50 com essa camisa e pela marca. Vamos sempre por mais. O caminho é árduo, ainda tem muito o que percorrer, mas no dia a dia vamos construindo uma linda história - disse o atleta após a vitória.
Antes de balançar as redes, Vina deu assistência para o segundo gol da partida, marcado por Pedro Henrique. Nos minutos finais, o meia converteu pênalti e selou o triunfo alvinegro no PV.
Ceará foca no Clássico-Rei
Com vaga garantida na semifinal do Campeonato Cearense, o Ceará encerrará sua participação na segunda fase diante do Fortaleza. O primeiro Clássico-Rei do ano será realizado no domingo (8), às 18h (de Brasília), na Arena Castelão.
