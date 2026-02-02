Com reforço de titular, o Vasco está escalado para a partida contra o Madureira

O Vasco está escalado para enfrentar o Madureira na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. A partida será a estreia do atacante Brenner, que chegou ao Vasco vindo da Udinese nesta temporada. Além disso, o treinador Fernando Diniz optou por poupar alguns titulares como Coutinho, Paulo Henrique, Thiago Mendes e Cuesta, já que o clube terá uma sequência de quatro partidas nos próximos dez dias.

Com isso, o Cruz-Maltino vai a campo com a seguinte formação: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan, Lucas Pitón; Barros, Tchê Tchê e Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

A partida também poderá ter a estreia de Marino, que começa o jogo no banco de reservas.

Vasco e Madureira se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), em São Januário. Mesmo em caso de vitória, o Cruz-Maltino não garante classificação antecipada para a próxima fase do Estadual e seguirá dependendo do resultado da última rodada para confirmar a vaga.

Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, ao lado de Brenner (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

A equipe comandada por Fernando Diniz encerra sua participação na primeira fase no domingo (8), quando enfrenta o Botafogo, às 18h (de Brasília), em São Januário.

Confira as informações do jogo entre Madureira x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X VASCO

CAMPEONATO CARIOCA - 5ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Sportv (TV), GE TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Vieira

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.