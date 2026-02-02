Athletico x Corinthians: CBF altera data de jogo do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou novamente a data do jogo entre Athletico e Corinthians, na Arena da Baixada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto estava marcado para 18 de fevereiro (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília), e passou para 19 de fevereiro (quinta-feira), no mesmo horário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A alteração, de acordo com o Furacão, aconteceu por uma questão de efetivo policial, já que a partida estava programada para quarta-feira de cinzas. O dia é marcado por alta movimentação de pessoas que voltam de viagem do feriado do Carnaval.

Essa é a segunda mudança na data do jogo entre os clubes pela Série A. Na tabela inicial, o confronto estava previsto para 4 ou 5 de fevereiro, quando acontece toda a segunda rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

No entanto, o calendário do futebol brasileiro impediu a partida. O Corinthians jogou e venceu o Flamengo por 2 a 0 no domingo (1º), pela Supercopa Rei, no Mané Garrincha, e teve a partida contra o Capivariano, pela sexta rodada do Paulistão, adiada para quinta-feira (5).

Dessa forma, a CBF colocou o duelo para a semana seguinte, quando não terá jogos pelo Brasileirão por ser data da pré-Libertadores. O Timão disputa o principal torneio sul-americano a partir da fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na estreia na Série A, o Athletico venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, e soma três pontos. O Corinthians está zerado após perder de 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena.

Athletico x Corinthians, pelo Brasileirão

Data: 19 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada

