menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Diretor do Los Angeles FC fala de saída de Bouanga, alvo do Fluminense

Jogador foi procurado pelo Tricolor nos últimos dias

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/02/2026
19:37
Atualizado há 1 minutos
Bouanga comemora gol pelo LA FC (Foto: Divulgação)
imagem cameraBouanga comemora gol pelo LA FC (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense sondou o Los Angeled FC para contratação de Denis Bouanga, atacante franco-gabonês, da Major League Soccer. Houve um questionamento dos valores para negociação nos últimos dias e a pedida do LAFC não foi aceita pelo Tricolor. Nesta segunda-feira (2), John Thorringon, diretor do clube norte-americano, falou sobre uma possível saída do atacante.

continua após a publicidade

➡️Fluminense negocia contratação de Denis Bouanga, destaque da MLS

— Existe interesse em muitos dos nossos jogadores. Não vou falar especificamente, mas vale discutir nosso processo. Temos que garantir que a parte financeira funcione. Depois entender o quão dramaticamente afeta a qualidade do time e se temos reposição. Nada aconteceu com Denis porque precisamos atender todos esses pontos.

Não houve proposta do Fluminense, e nesse momento, não há negócio em andamento. O Clube das Laranjeiras tenta reduzir a pedida. Uma nova rodada de negociação pode acontecer nos próximos dias.

continua após a publicidade

Bouanga vê com bons olhos uma transferência para o Fluminense. O acerto com o atacante não deve ser uma dificuldade. O jogador passou a maior parte da carreira no Campeonato Francês, onde marcou 35 gols e deu 16 assistências em 136 jogos. Na MLS, são 65 gols e 25 assistências em 101 jogos. Em 2025, o gabonês ficou atrás apenas de Lionel Messi na artilharia da liga dos Estados Unidos na última temporada. O jogador lidera estatísticas de chutes no gol por e pênaltis convertidos em 2025.

Bouanga atualmente joga pelo lado esquerdo do ataque, mas também consegue jogar como centroavante, posição que chega para assumir no Fluminense. Destro e com 1,80m, o jogador tem muita força física e capacidade de drible. O jogador de 31 anos liderou a MLS em dribles tentados por jogo e ficou em segundo em dribles completos, atrás apenas de Messi.

continua após a publicidade
Son e Bouanga em ação pelo LAFC (Foto: Divulgação)
Son e Bouanga em ação pelo LAFC (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Bouanga, alvo do Fluminense, em 2025

    1.
  1. ✅46 jogos
    2. 2.
  2. ⚽32 gols
    3. 3.
  3. 🎩10 assistências
    4. 4.
  4. ⚡140 dribles certos
    5. 5.
  5. 👟215 finalizações
    6. 6.
  6. 🥅102 finalizações no gol

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Bahia, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

+ Aposte no Fluminense no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias