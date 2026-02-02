Diretor do Los Angeles FC fala de saída de Bouanga, alvo do Fluminense
Jogador foi procurado pelo Tricolor nos últimos dias
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense sondou o Los Angeled FC para contratação de Denis Bouanga, atacante franco-gabonês, da Major League Soccer. Houve um questionamento dos valores para negociação nos últimos dias e a pedida do LAFC não foi aceita pelo Tricolor. Nesta segunda-feira (2), John Thorringon, diretor do clube norte-americano, falou sobre uma possível saída do atacante.
Torcida do Botafogo manda recado a Anselmi após derrota para o Fluminense
Fora de Campo
Fábio revela dificuldade do gramado sintético após Botafogo x Fluminense: ‘Sempre’
Fluminense
Quem é Denis Bouanga, alvo do Fluminense para ser o goleador do time em 2026?
Fluminense
➡️Fluminense negocia contratação de Denis Bouanga, destaque da MLS
— Existe interesse em muitos dos nossos jogadores. Não vou falar especificamente, mas vale discutir nosso processo. Temos que garantir que a parte financeira funcione. Depois entender o quão dramaticamente afeta a qualidade do time e se temos reposição. Nada aconteceu com Denis porque precisamos atender todos esses pontos.
Não houve proposta do Fluminense, e nesse momento, não há negócio em andamento. O Clube das Laranjeiras tenta reduzir a pedida. Uma nova rodada de negociação pode acontecer nos próximos dias.
Bouanga vê com bons olhos uma transferência para o Fluminense. O acerto com o atacante não deve ser uma dificuldade. O jogador passou a maior parte da carreira no Campeonato Francês, onde marcou 35 gols e deu 16 assistências em 136 jogos. Na MLS, são 65 gols e 25 assistências em 101 jogos. Em 2025, o gabonês ficou atrás apenas de Lionel Messi na artilharia da liga dos Estados Unidos na última temporada. O jogador lidera estatísticas de chutes no gol por e pênaltis convertidos em 2025.
Bouanga atualmente joga pelo lado esquerdo do ataque, mas também consegue jogar como centroavante, posição que chega para assumir no Fluminense. Destro e com 1,80m, o jogador tem muita força física e capacidade de drible. O jogador de 31 anos liderou a MLS em dribles tentados por jogo e ficou em segundo em dribles completos, atrás apenas de Messi.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Bouanga, alvo do Fluminense, em 2025
- ✅46 jogos
- ⚽32 gols
- 🎩10 assistências
- ⚡140 dribles certos
- 👟215 finalizações
- 🥅102 finalizações no gol
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Bahia, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.
+ Aposte no Fluminense no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias