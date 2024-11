Web detona troféu de Super Mundial de Clubes: ‘Parece um prato’

Imagens do novo Super Mundial da Fifa (Foto: Divulgação / FIFA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (14) imagens do troféu do Super Mundial de clubes, previsto para acontecer em 2025. O anunciou aconteceu através de um vídeo postado nas redes sociais. Não precisou de muito tempo no ar para os internautas criticarem a nova premiação.

➡️ Jornal espanhol se derrete por Estêvão: ‘O novo rei do futebol brasileiro’

➡️ Marcelo ironiza atrito com Mano Menezes após saída do Fluminense

Em parceria com a Tiffany & Co, o troféu apresenta imagens relacionadas a história do futebol, além de um mapa-múndi. Apesar da produção, a nova premiação não foi aprovada pelos torcedores, que chegaram a comparar o objeto com um prato nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Super Mundial

A competição marca uma nova investida da Fifa para valorizar a competição internacional entre os clubes. A previsão é de que o torneio seja realizado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, no formato de oito grupos com quatro times cada que se enfrentam em turno único. Até o momento, 31 clubes estão classificados.