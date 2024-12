Fifa define potes do sorteio do Mundial de Clubes de 2025; veja

A Fifa definiu os potes do sorteio do Mundial de Clubes 2025, que contará com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo dentre os representantes do Brasil. O torneio acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Além dos clubes brasileiros, a competição contará com Boca Juniors e River Plate (Conmebol) e 12 europeus, como Real Madrid, Manchester City, PSG e outros. Existem 32 times que disputarão o inédito título internacional.

Confira os potes do Mundial de Clubes

Pote 1: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Real Madrid, Manchester City, PSG e Bayern de Munique

Pote 2: Chelsea, Porto, Benfica, Inter de Milão, Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e RB Salzburg

Pote 3: Botafogo, Boca Juniors, Ah-Ahly, Wydad Casablanca, Al-Hilal, Ulsan, Monterrey e León

Pote 4: Inter Miami, Seattle Souders, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance, Mamelodi Sundowns, Pachuca e Auckland City

Formato do torneio

As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro clubes em cada chave, como era o formato da Copa do Mundo até 2022. Os dois melhores times de cada chave avançam para as oitavas de final após os três jogos da fase de grupos.

A fase de mata-mata será disputada em confrontos únicos até que os dois finalistas se encontrem na decisão em busca do troféu. Não haverá disputa de 3º lugar no torneio, como havia no antigo formato do Mundial de Clubes.

Quando é o sorteio?

O sorteio dos grupos do Mundial de Clubes será realizado na quinta-feira (5), em Miami, às 15h (de Brasília). A cerimônia será conduzida em um estúdio com representantes dos 32 clubes que participarão do torneio.