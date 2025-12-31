FGF divulga tabela detalhada do Gauchão 2026 e confirma primeiro Gre-Nal do ano; veja datas e horários
Competição começa em 10 de janeiro e termina em 8 de março; Clássico gaúcho será realizado no dia 24
A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das seis primeiras rodadas do Gauchão 2026, que tem início no dia 10 de janeiro, com as datas, horários e também as transmissões dos jogos. O primeiro clássico Gre-Nal do ano já tem data para acontecer: dia 24 de janeiro, no Beira-Rio.
Da dupla, o primeiro a entrar em campo é o Grêmio, que visita o Avenida, em Santa Cruz do Sul, no dia 10, às 21h. O Inter faz a estreia no dia seguinte, dia 11, em casa contra o Novo Hamburgo, às 18h. No total, a CBF reservou 11 datas para as disputas, uma a menos do que na edição passada, em ajuste ao novo calendário do futebol brasileiro.
As datas e horários da fase mata-mata, bem como do quadrangular do rebaixamento e da Taça Farroupilha, ainda não foram confirmadas pela FGP, que já havia antecipado, em novembro, uma prévia de como seria a competição deste ano.
Veja a tabela detalhada do Gauchão 2026
|1ª rodada
|10/01 (sábado)
|Avenida x Grêmio
|21h
|Eucaliptos – Santa Cruz do Sul
|Sportv e Premiere
1ª rodada
11/01 (domingo)
Internacional x Novo Hamburgo
18h
Beira-Rio – Porto Alegre
RBS TV, Sportv e Premiere
1ª rodada
10/01 (sábado)
Guarany x Monsoon
19h
Estrela D'Alva – Bagé
GZH e ge.globo/rs
1ª rodada
11/01 (domingo)
São José x Internacional SM
19h
Francisco Novelletto – Porto Alegre
GZH e ge.globo/rs
1ª rodada
11/01 (domingo)
São Luiz x Caxias
16h
19 de Outubro – Ijuí
GZH e ge.globo/rs
1ª rodada
10/01 (sábado)
Juventude x Ypiranga
16h
Alfredo Jaconi – Caxias do Sul
Sportv e Premiere
2ª rodada
14/01 (quarta-feira)
Internacional SM x São Luiz
19h
Presidente Vargas – Santa Maria
GZH e ge.globo/rs
2ª rodada
15/01 (quinta-feira)
Ypiranga x Guarany
19h
Colosso da Lagoa – Erechim
GZH e ge.globo/rs
2ª rodada
14/01 (quarta-feira)
Grêmio x São José
21h30
Arena do Grêmio – Porto Alegre
RBS TV, Sportv e Premiere
2ª rodada
15/01 (quinta-feira)
Monsoon x Internacional
19h
Francisco Novelletto – Porto Alegre
Sportv e Premiere
2ª rodada
14/01 (quarta-feira)
Caxias x Avenida
21h30
Centenário – Caxias do Sul
GZH e ge.globo/rs
2ª rodada
14/01 (quarta-feira)
Novo Hamburgo x Juventude
19h
Estádio do Vale – Novo Hamburgo
Sportv e Premiere
3ª rodada
17/01 (sábado)
Grêmio x São Luiz
19h
Arena do Grêmio – Porto Alegre
Sportv e Premiere
3ª rodada
18/01 (domingo)
Ypiranga x Internacional
18h
Colosso da Lagoa – Erechim
RBS TV e Premiere
3ª rodada
17/01 (sábado)
Novo Hamburgo x São José
16h
Estádio do Vale – Novo Hamburgo
GZH e ge.globo/rs
3ª rodada
18/01 (domingo)
Monsoon x Avenida
19h
Francisco Novelletto – Porto Alegre
GZH e ge.globo/rs
3ª rodada
17/01 (sábado)
Internacional SM x Juventude
16h30
Presidente Vargas – Santa Maria
Sportv e Premiere
3ª rodada
18/01 (domingo)
Caxias x Guarany
16h
Centenário – Caxias do Sul
GZH e ge.globo/rs
4ª rodada
21/01 (quarta-feira)
Guarany x Grêmio
21h30
Estrela D'Alva – Bagé
RBS TV e Premiere
4ª rodada
21/01 (quarta-feira)
Internacional x Internacional SM
19h
Beira-Rio – Porto Alegre
Sportv e Premiere
4ª rodada
22/01 (quinta-feira)
São José x Monsoon
21h30
Francisco Novelletto – Porto Alegre
GZH e ge.globo/rs
4ª rodada
22/01 (quinta-feira)
Juventude x Caxias
19h
Alfredo Jaconi – Caxias do Sul
Sportv e Premiere
4ª rodada
21/01 (quarta-feira)
Avenida x Ypiranga
21h30
Eucaliptos – Santa Cruz do Sul
GZH e ge.globo/rs
4ª rodada
21/01 (quarta-feira)
São Luiz x Novo Hamburgo
19h
19 de Outubro – Ijuí
GZH e ge.globo/rs
5ª rodada
24/01 (sábado)
Internacional x Grêmio
18h30
Beira-Rio – Porto Alegre
Premiere
5ª rodada
24/01 (sábado)
São Luiz x Ypiranga
16h
19 de Outubro – Ijuí
GZH e ge.globo/rs
5ª rodada
25/01 (domingo)
Guarany x Internacional SM
16h
Estrela D'Alva – Bagé
GZH e ge.globo/rs
5ª rodada
25/01 (domingo)
Juventude x Monsoon
18h
Alfredo Jaconi – Caxias do Sul
RBS TV e Premiere
5ª rodada
25/01 (domingo)
São José x Caxias
19h
Francisco Novelletto – Porto Alegre
GZH e ge.globo/rs
5ª rodada
25/01 (domingo)
Avenida x Novo Hamburgo
20h
Eucaliptos – Santa Cruz do Sul
GZH e ge.globo/rs
6ª rodada
01/02 (domingo)
Ypiranga x São José
18h
Colosso da Lagoa – Erechim
GZH e ge.globo/rs
6ª rodada
01/02 (domingo)
Monsoon x São Luiz
18h
Francisco Novelletto – Porto Alegre
GZH e ge.globo/rs
6ª rodada
01/02 (domingo)
Grêmio x Juventude
18h
Arena do Grêmio – Porto Alegre
RBS TV e Premiere
6ª rodada
01/02 (domingo)
Caxias x Internacional
18h
Centenário – Caxias do Sul
Sportv e Premiere
6ª rodada
01/02 (domingo)
Internacional SM x Avenida
18h
Presidente Vargas – Santa Maria
GZH e ge.globo/rs
6ª rodada
01/02 (domingo)
Novo Hamburgo x Guarany
18h
Estádio do Vale – Novo Hamburgo
GZH e ge.globo/rs
O Campeonato Gaúcho reúne 12 times divididos em dois grupos de seis participantes. Após a primeira fase em que as equipes de um grupo enfrentam as do outro grupo, classificam-se os quatro melhores de cada chave. Nas quartas de final, os confrontos serão únicos. Nas fases de semifinal e final, os duelos serão de ida e volta.
Os eliminados nas quartas de final vão disputar a Taça Farroupilha em jogos de ida e volta nas semifinais e finais. O vencedor da Taça garante vaga na Copa do Brasil.
As 12 equipes participantes do Gauchão 2026
GRUPO 1
Inter
Juventude
Avenida
São José
Guarany
São Luiz
GRUPO 2
Grêmio
Caxias
Novo Hamburgo
Monsoon
Inter-SM
Ypiranga
