FGF divulga tabela detalhada do Gauchão 2026 e confirma primeiro Gre-Nal do ano; veja datas e horários

Competição começa em 10 de janeiro e termina em 8 de março; Clássico gaúcho será realizado no dia 24

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/12/2025
17:24
Grêmio x Internacional - Grenal 447 - Campeonato Brasileiro - Fernando - (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das seis primeiras rodadas do Gauchão 2026, que tem início no dia 10 de janeiro, com as datas, horários e também as transmissões dos jogos. O primeiro clássico Gre-Nal do ano já tem data para acontecer: dia 24 de janeiro, no Beira-Rio.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Da dupla, o primeiro a entrar em campo é o Grêmio, que visita o Avenida, em Santa Cruz do Sul, no dia 10, às 21h. O Inter faz a estreia no dia seguinte, dia 11, em casa contra o Novo Hamburgo, às 18h. No total, a CBF reservou 11 datas para as disputas, uma a menos do que na edição passada, em ajuste ao novo calendário do futebol brasileiro.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

As datas e horários da fase mata-mata, bem como do quadrangular do rebaixamento e da Taça Farroupilha, ainda não foram confirmadas pela FGP, que já havia antecipado, em novembro, uma prévia de como seria a competição deste ano.

Veja a tabela detalhada do Gauchão 2026

1ª rodada10/01 (sábado)Avenida x Grêmio21hEucaliptos – Santa Cruz do SulSportv e Premiere

1ª rodada

11/01 (domingo)

Internacional x Novo Hamburgo

18h

Beira-Rio – Porto Alegre

RBS TV, Sportv e Premiere

1ª rodada

10/01 (sábado)

Guarany x Monsoon

19h

Estrela D'Alva – Bagé

GZH e ge.globo/rs

1ª rodada

11/01 (domingo)

São José x Internacional SM

19h

Francisco Novelletto – Porto Alegre

GZH e ge.globo/rs

1ª rodada

11/01 (domingo)

São Luiz x Caxias

16h

19 de Outubro – Ijuí

GZH e ge.globo/rs

1ª rodada

10/01 (sábado)

Juventude x Ypiranga

16h

Alfredo Jaconi – Caxias do Sul

Sportv e Premiere

2ª rodada

14/01 (quarta-feira)

Internacional SM x São Luiz

19h

Presidente Vargas – Santa Maria

GZH e ge.globo/rs

2ª rodada

15/01 (quinta-feira)

Ypiranga x Guarany

19h

Colosso da Lagoa – Erechim

GZH e ge.globo/rs

2ª rodada

14/01 (quarta-feira)

Grêmio x São José

21h30

Arena do Grêmio – Porto Alegre

RBS TV, Sportv e Premiere

2ª rodada

15/01 (quinta-feira)

Monsoon x Internacional

19h

Francisco Novelletto – Porto Alegre

Sportv e Premiere

2ª rodada

14/01 (quarta-feira)

Caxias x Avenida

21h30

Centenário – Caxias do Sul

GZH e ge.globo/rs

2ª rodada

14/01 (quarta-feira)

Novo Hamburgo x Juventude

19h

Estádio do Vale – Novo Hamburgo

Sportv e Premiere

3ª rodada

17/01 (sábado)

Grêmio x São Luiz

19h

Arena do Grêmio – Porto Alegre

Sportv e Premiere

3ª rodada

18/01 (domingo)

Ypiranga x Internacional

18h

Colosso da Lagoa – Erechim

RBS TV e Premiere

3ª rodada

17/01 (sábado)

Novo Hamburgo x São José

16h

Estádio do Vale – Novo Hamburgo

GZH e ge.globo/rs

3ª rodada

18/01 (domingo)

Monsoon x Avenida

19h

Francisco Novelletto – Porto Alegre

GZH e ge.globo/rs

3ª rodada

17/01 (sábado)

Internacional SM x Juventude

16h30

Presidente Vargas – Santa Maria

Sportv e Premiere

3ª rodada

18/01 (domingo)

Caxias x Guarany

16h

Centenário – Caxias do Sul

GZH e ge.globo/rs

4ª rodada

21/01 (quarta-feira)

Guarany x Grêmio

21h30

Estrela D'Alva – Bagé

RBS TV e Premiere

4ª rodada

21/01 (quarta-feira)

Internacional x Internacional SM

19h

Beira-Rio – Porto Alegre

Sportv e Premiere

4ª rodada

22/01 (quinta-feira)

São José x Monsoon

21h30

Francisco Novelletto – Porto Alegre

GZH e ge.globo/rs

4ª rodada

22/01 (quinta-feira)

Juventude x Caxias

19h

Alfredo Jaconi – Caxias do Sul

Sportv e Premiere

4ª rodada

21/01 (quarta-feira)

Avenida x Ypiranga

21h30

Eucaliptos – Santa Cruz do Sul

GZH e ge.globo/rs

4ª rodada

21/01 (quarta-feira)

São Luiz x Novo Hamburgo

19h

19 de Outubro – Ijuí

GZH e ge.globo/rs

5ª rodada

24/01 (sábado)

Internacional x Grêmio

18h30

Beira-Rio – Porto Alegre

Premiere

5ª rodada

24/01 (sábado)

São Luiz x Ypiranga

16h

19 de Outubro – Ijuí

GZH e ge.globo/rs

5ª rodada

25/01 (domingo)

Guarany x Internacional SM

16h

Estrela D'Alva – Bagé

GZH e ge.globo/rs

5ª rodada

25/01 (domingo)

Juventude x Monsoon

18h

Alfredo Jaconi – Caxias do Sul

RBS TV e Premiere

5ª rodada

25/01 (domingo)

São José x Caxias

19h

Francisco Novelletto – Porto Alegre

GZH e ge.globo/rs

5ª rodada

25/01 (domingo)

Avenida x Novo Hamburgo

20h

Eucaliptos – Santa Cruz do Sul

GZH e ge.globo/rs

6ª rodada

01/02 (domingo)

Ypiranga x São José

18h

Colosso da Lagoa – Erechim

GZH e ge.globo/rs

6ª rodada

01/02 (domingo)

Monsoon x São Luiz

18h

Francisco Novelletto – Porto Alegre

GZH e ge.globo/rs

6ª rodada

01/02 (domingo)

Grêmio x Juventude

18h

Arena do Grêmio – Porto Alegre

RBS TV e Premiere

6ª rodada

01/02 (domingo)

Caxias x Internacional

18h

Centenário – Caxias do Sul

Sportv e Premiere

6ª rodada

01/02 (domingo)

Internacional SM x Avenida

18h

Presidente Vargas – Santa Maria

GZH e ge.globo/rs

6ª rodada

01/02 (domingo)

Novo Hamburgo x Guarany

18h

Estádio do Vale – Novo Hamburgo

GZH e ge.globo/rs

O Campeonato Gaúcho reúne 12 times divididos em dois grupos de seis participantes. Após a primeira fase em que as equipes de um grupo enfrentam as do outro grupo, classificam-se os quatro melhores de cada chave. Nas quartas de final, os confrontos serão únicos. Nas fases de semifinal e final, os duelos serão de ida e volta.

Os eliminados nas quartas de final vão disputar a Taça Farroupilha em jogos de ida e volta nas semifinais e finais. O vencedor da Taça garante vaga na Copa do Brasil.

As 12 equipes participantes do Gauchão 2026

GRUPO 1
Inter
Juventude
Avenida
São José
Guarany
São Luiz

GRUPO 2
Grêmio
Caxias
Novo Hamburgo
Monsoon
Inter-SM
Ypiranga

