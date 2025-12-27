O Grêmio promoveu cinco jogadores de 17 anos para a disputa do Campeonato Gaúcho de 2026, e um deles é a principal promessa do clube. O atacante Gabriel Mec, que estreou profissionalmente neste ano, tenta se firmar no time principal.

O atacante fez dois jogos no Gauchão deste ano diante de Monsoon e São Luiz, mas ficou poucos minutos em campo. Ele foi acionado aos 16 minutos do segundo tempo na estreia e aos 39 minutos da segunda etapa na segunda partida, com total de 35 minutos.

A jovem promessa ainda acabou relacionado para nove jogos do profissional e não teve a oportunidade de atuar. Ele ficou no banco de reservas em três partidas do estadual, com Gustavo Quinteros, e em outras seis do Brasileirão, já com Mano Menezes.

Agora, sob comando de Luís Castro, Gabriel Mec espera ter mais oportunidades e, principalmente, sequência com a camisa gremista. Pelo Sub-17 e Sub-20, em 2025, ele marcou cinco gols e deu três assistências em 26 jogos, entre Copinha, estadual, Copa do Brasil, Brasileirão e Mundial.

A aposta nele também é do jornal Marca, da Espanha, que colocou o gremista como uma das '10 promessas do futebol internacional', em agosto deste ano - ele foi o único brasileiro da lista. Já o periódico inglês The Guardian considerou o atacante como um dos 60 jogadores mais promissores do mundo.

Gabriel Mec já quase saiu do Grêmio sem jogar

Em julho de 2024, antes de jogar pelo time principal, Gabriel Mec recebeu uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões, na cotação da época) do Chelsea, da Inglaterra. O acerto ficou próximo, mas o time inglês recuou após exigências do Tricolor.

Já em setembro deste ano foi a vez do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, oferecer os mesmos 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões). O Grêmio até aceitou a oferta, mas o atacante recusou após conversar com a família e acreditar que pode atuar mais pelo clube brasileiro. Ele ainda recebeu sondagens recentes do Liverpool.

A multa de Gabriel Mec para o exterior é de cerca de 50 milhões de euros (R$ 326,7 milhões, na cotação atual), com contrato com o Tricolor até o fim de 2027. Ele é agenciado pela empresa NR Sports, do Neymar Pai, desde 2022.

O atacante completa 18 anos em 11 de abril de 2026.

Gabriel Mec, do Grêmio, em treino da Seleção Sub-17. Foto: Nelson Terme/CBF

Gabriel Mec no Grêmio

No Imortal desde os nove anos, Gabriel Mec entrou nas escolinhas do clube em 2018 após se destacar em um torneio no Rio de Janeiro (RJ). Dois anos depois, a história quase foi interrompida.

Os pais, que se mudaram para Porto Alegre (RS) junto com outro filho, ficaram desempregados logo após o início da pandemia. Com ajuda do clube e de pessoas próximas, a família conseguiu se manter na capital gaúcha para viver o sonho do atacante.

Focado em campo, com 15 anos, já foi promovido para o Sub-17. Nesta temporada, aos 16 anos, subiu para o Sub-20 e fez a estreia no time principal.

Gabriel Mec foi relacionado para Grêmio x Mirassol, pela Séria A 2025. Foto: Liamara Polli/Agif/Gazeta Press

Além de Gabriel Mec, Grêmio promove quatro para Gauchão

Junto com Gabriel Mec, o Grêmio subiu quatro jogadores de 17 anos para a disputa do Campeonato Gaúcho de 2026: o goleiro Gabriel Menegonn, o zagueiro Luis Eduardo e os meias Tiaguinho e Roger.

Luis Eduardo e Gabriel Mec já estrearam profissionalmente no estadual deste ano, enquanto os três restantes terão a primeira oportunidade. O primeiro fez um jogo, e o segundo atuou em duas partidas.

- Acho que sou um treinador que estou ligado muito a dar oportunidade aos mais novos, aos jogadores da base, a aparecerem e a proporcionar-lhes caminhos de sucesso - afirmou o técnico Luís Castro, em entrevista coletiva.

O Imortal inicia a pré-temporada em 2 de janeiro no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS).