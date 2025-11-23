menu hamburguer
A FGF divulga tabela do Campeonato Gaúcho 2026

Primeiro Gre-Nal do ano será entre os dias 24 e 25 de janeiro

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 23/11/2025
12:09
Atualizado há 1 minutos
Grupos do Gauchão 2026
imagem cameraGrupos do Campeonato Gaúcho, Gauchão 2026 (Arte: Divulgação/FGF)
A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica do Campeonato Gaúcho 2026. A competição terá início no fim de semana de 10 e 11 de janeiro e trará novidades em seu formato. A estreia do Grêmio será contra o Avenida, fora de casa. Já o Internacional recebe o Novo Hamburgo, no Beira-Rio, no seu primeiro jogo no Estadual. O primeiro Gre-Nal do ano será na quinta rodada, no Beira-Rio, em 24 ou 25 de janeiro. As datas ainda serão definidas pela FGF.

Novo formato

Em vez dos três grupos de quatro clubes adotados este ano, o próximo campeonato será dividido em dois grupos de seis times, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Cada equipe disputará seis partidas na fase classificatória. Encabeçados por Tricolor e Colorado, os grupos foram definidos por meio de sorteio.

Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular para definir quem permanece na primeira divisão e quem irá disputar a Segundona em 2027. A chave A tem Avenida, Guarany, Inter, Juventude, São José e São Luiz. A B tem Caxias, Grêmio, Inter-SM, Monsoon, Novo Hamburgo e Ypiranga.

Como será o mata-mata

No mata-mata, o formato segue parecido ao de 2025. Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo A, e o segundo do A enfrenta o terceiro do mesmo grupo. Os quatro primeiros do Grupo B também se enfrentam da mesma forma (1º x 4º, 2º x 3º).

Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dará uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Os mandos de campo são definidos conforme a pontuação da primeira fase. As semifinais serão definidas conforme as campanhas. O time com o quarto melhor desempenho pega o primeiro e o terceiro enfrenta o segundo. Tanto nessa fase quanto às finais seguirão em ida e volta.

Confira a tabela básica do Gauchão 2026

1ª rodada – 10 ou 11/1

  • Inter x Novo Hamburgo (Beira-Rio)
  • Avenida x Grêmio (Eucaliptos)
  • Guarany x Monsoon (Estrela D’Alva)
  • São José x Inter-SM (Francisco Novelletto)
  • São Luiz x Caxias (19 de Outubro)
  • Juventude x Ypiranga (Alfredo Jaconi)

2ª rodada – 14 ou15/1

  1. Inter-SM x São Luiz (Presidente Vargas)
  2. Ypiranga x Guarany (Colosso da Lagoa)
  3. Grêmio x São José (Arena do Grêmio)
  4. Monsoon x Inter (Francisco Novelletto)
  5. Caxias x Avenida (Centenário)
  6. Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale)

3ª rodada – 17 ou 18/1

  1. Grêmio x São Luiz (Arena do Grêmio)
  2. Ypiranga x Inter (Colosso da Lagoa)
  3. Novo Hamburgo x São José (Estádio do Vale)
  4. Monsoon x Avenida (Francisco Novelletto)
  5. Inter-SM x Juventude (Presidente Vargas)
  6. Caxias x Guarany (Centenário)

4ª rodada – 21 ou 22/1

  • Guarany x Grêmio (Estrela D’Alva)
  • Inter x Inter-SM (Beira-Rio)
  • São José x Monsoon (Francisco Novelletto)
  • Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi)
  • Avenida x Ypiranga (Eucaliptos)
  • São Luiz x Novo Hamburgo (19 de Outubro)

5ª rodada – 24 ou 25/1

  • Inter x Grêmio (Beira-Rio)
  • São Luiz x Ypiranga (19 de Outubro)
  • Guarany x Inter-SM (Estrela D’Alva)
  • Juventude x Monsoon (Alfredo Jaconi)
  • São José x Caxias (Francisco Novelletto)
  • Avenida x Novo Hamburgo (Eucaliptos)

6ª rodada – 1º/2

  1. Ypiranga x São José (Colosso da Lagoa)
  2. Monsoon x São Luiz (Francisco Novelletto)
  3. Grêmio x Juventude (Arena do Grêmio)
  4. Caxias x Inter (Centenário)
  5. Inter-SM x Avenida (Presidente Vargas)
  6. Novo Hamburgo x Guarany (Estádio do Vale)
