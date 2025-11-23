A FGF divulga tabela do Campeonato Gaúcho 2026
Primeiro Gre-Nal do ano será entre os dias 24 e 25 de janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica do Campeonato Gaúcho 2026. A competição terá início no fim de semana de 10 e 11 de janeiro e trará novidades em seu formato. A estreia do Grêmio será contra o Avenida, fora de casa. Já o Internacional recebe o Novo Hamburgo, no Beira-Rio, no seu primeiro jogo no Estadual. O primeiro Gre-Nal do ano será na quinta rodada, no Beira-Rio, em 24 ou 25 de janeiro. As datas ainda serão definidas pela FGF.
Relacionadas
- Internacional
Torcida marca presença em treino do Internacional no Beira-Rio
Internacional22/11/2025
- Internacional
Os 103 dias sem vencer fora de casa do Internacional
Internacional22/11/2025
- Futebol Nacional
Melhores momentos: Botafogo vence o Grêmio e garante vaga na Libertadores 2026
Futebol Nacional22/11/2025
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio
Novo formato
Em vez dos três grupos de quatro clubes adotados este ano, o próximo campeonato será dividido em dois grupos de seis times, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Cada equipe disputará seis partidas na fase classificatória. Encabeçados por Tricolor e Colorado, os grupos foram definidos por meio de sorteio.
Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular para definir quem permanece na primeira divisão e quem irá disputar a Segundona em 2027. A chave A tem Avenida, Guarany, Inter, Juventude, São José e São Luiz. A B tem Caxias, Grêmio, Inter-SM, Monsoon, Novo Hamburgo e Ypiranga.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Como será o mata-mata
No mata-mata, o formato segue parecido ao de 2025. Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo A, e o segundo do A enfrenta o terceiro do mesmo grupo. Os quatro primeiros do Grupo B também se enfrentam da mesma forma (1º x 4º, 2º x 3º).
Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dará uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Os mandos de campo são definidos conforme a pontuação da primeira fase. As semifinais serão definidas conforme as campanhas. O time com o quarto melhor desempenho pega o primeiro e o terceiro enfrenta o segundo. Tanto nessa fase quanto às finais seguirão em ida e volta.
Confira a tabela básica do Gauchão 2026
1ª rodada – 10 ou 11/1
- Inter x Novo Hamburgo (Beira-Rio)
- Avenida x Grêmio (Eucaliptos)
- Guarany x Monsoon (Estrela D’Alva)
- São José x Inter-SM (Francisco Novelletto)
- São Luiz x Caxias (19 de Outubro)
- Juventude x Ypiranga (Alfredo Jaconi)
2ª rodada – 14 ou15/1
- Inter-SM x São Luiz (Presidente Vargas)
- Ypiranga x Guarany (Colosso da Lagoa)
- Grêmio x São José (Arena do Grêmio)
- Monsoon x Inter (Francisco Novelletto)
- Caxias x Avenida (Centenário)
- Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale)
3ª rodada – 17 ou 18/1
- Grêmio x São Luiz (Arena do Grêmio)
- Ypiranga x Inter (Colosso da Lagoa)
- Novo Hamburgo x São José (Estádio do Vale)
- Monsoon x Avenida (Francisco Novelletto)
- Inter-SM x Juventude (Presidente Vargas)
- Caxias x Guarany (Centenário)
4ª rodada – 21 ou 22/1
- Guarany x Grêmio (Estrela D’Alva)
- Inter x Inter-SM (Beira-Rio)
- São José x Monsoon (Francisco Novelletto)
- Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi)
- Avenida x Ypiranga (Eucaliptos)
- São Luiz x Novo Hamburgo (19 de Outubro)
5ª rodada – 24 ou 25/1
- Inter x Grêmio (Beira-Rio)
- São Luiz x Ypiranga (19 de Outubro)
- Guarany x Inter-SM (Estrela D’Alva)
- Juventude x Monsoon (Alfredo Jaconi)
- São José x Caxias (Francisco Novelletto)
- Avenida x Novo Hamburgo (Eucaliptos)
6ª rodada – 1º/2
- Ypiranga x São José (Colosso da Lagoa)
- Monsoon x São Luiz (Francisco Novelletto)
- Grêmio x Juventude (Arena do Grêmio)
- Caxias x Inter (Centenário)
- Inter-SM x Avenida (Presidente Vargas)
- Novo Hamburgo x Guarany (Estádio do Vale)
- Matéria
- Mais Notícias