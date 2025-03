O Ferroviário (CE) assegurou vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste, a última que faltava no Grupo A da competição, que teve sua rodada decisiva disputada nesta quarta-feira (26). Com uma vitória por 2 a 0 sobre o Sousa (PB), no Estádio Presidente Vargas, o Tubarão da Barra passou a somar dez pontos e garantiu a terceira posição na chave, ultrapassando o rival Fortaleza. Allanzinho fez os dois gols do jogo, o primeiro aos 20 minutos do primeiro tempo e o segundo aos 45 da etapa final.

Vitoria, Sport e Fortaleza já haviam assegurado a classificação pelo Grupo A na rodada anterior, e o Bahia garantiu vaga em jogo atrasado pelo Grupo B nesta quarta, ao derrotar o Ceará por 3 a 2 - a rodada final desta chave ainda não tem data definida.

No Castelão, em São Luís do Maranhão, o Vitória empatou por 1 a 1 com o anfitrião Moto Club, e conquistou o ponto que era suficiente para ficar em primeiro lugar do Grupo A e amenizar a derrota de domingo na decisão do Campeonato Baiano. O Papão abriu o placar com Yan Cristian, mas o Leão deixou tudo igual com Carlinhos. ex-Flamengo. Por ser líder na chave, o Vitória vai jogar no Barradão a partida única das quartas de final contra o quarto colocado do Grupo B.

Sport e Altos se enfrentaram na Ilha do Retiro. (foto: Marlon Costa/AGIF)

Já garantidos, Sport e Fortaleza perdem

Jogando na Ilha do Retiro, o Sport foi surpreendido pelo Altos (PI) e derrotado em casa por 1 a 0. Jonathan, com um belo chute no canto do goleiro Caíque França, fez o gol da vitória da equipe piauiense, que foi eliminada com nove pontos, empatada com o quarto colocado Fortaleza em, mas com uma vitória a menos (duas contra três dos cearenses). Como segundo colocado do Grupo A, o Leão vai jogar na Ilha do Retiro nas quartas contra o time que ficar em terceiro do Grupo B.

Situação parecida com a do Altos foi a do CRB, que derrotou o já classificado Fortaleza por 1 a 0, também fora de casa, no Castelão. Acabou com os mesmos nove pontos e duas vitórias na fase de grupos da Copa do Nordeste. O único gol do jogo foi marcado por Anselmo Ramon, de pênalti. Por ter ficado com a quarta posição, o "Laion" vai jogar fora de casa nas quartas contra o primeiro do Grupo B, que deve ser o Bahia - basta um empate em dois jogos.

Marinho em Fortaleza x CRB. (foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Classificados e situação do Grupo B

Encerrados os jogos do Grupo A, estão classifcados para as quartas de final o Vitória (1º do Grupo A), o Sport (2º do Grupo A), o Ferroviário (3º do Grupo A) e o Fortaleza (4º do Grupo A). O Grupo B tem apenas como classificado antecipadamente o Bahia, que ainda precisa fazer outro jogo atrasado, contra o Confiança (SE), em Aracaju. Só então poderá acontecer a sétima rodada da competição, quando serão conhecidos os confrontos das quartas de final e o caminho para as semifinais e finais. Mas a CBF ainda não divulgou as datas dos jogos.