Bahia vence o Ceará em jogo agitado e se classifica na Copa do Nordeste

A classificação parecia tranquila para o Bahia na Copa do Nordeste, mas, após abrir 3 a 0, o Tricolor viu o Ceará reagir e diminuir o placar para 3 a 2 na noite desta quarta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 4ª rodada da competição. No fim, foi apenas um susto, e o time de Rogério Ceni carimbou a vaga antecipada para a segunda fase do Nordestão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Erick comemora seu gol em Bahia x Ceará. (foto: Walmir Cirne/AGIF)

Como foi o jogo?

O Bahia começou a partida com domínio das ações de ataque e criou a primeira boa chance aos seis minutos com Lucho Rodríguez, que exigiu boa defesa de Bruno Ferreira. O Ceará, por outro lado, adiantou a marcação e equilibrou as ações do jogo, mas ainda assim deixou brechas para investidas do Bahia. Foi pelo lado direito, com a dobradinha Kayky e Gilberto, que o time da casa construiu a jogada do gol de Lucho, aos 28 minutos do primeiro tempo. O uruguaio recebeu passe açucarado na pequena área e só empurrou para as redes. Só aos 42 minutos o Vozão de fato levou perigo, em finalização de Rômulo dentro da área que exigiu boa defesa de Ronaldo. Quatro minutos depois, Galeano teve boa chance em jogada parecida, mas também parou no goleiro tricolor.

Gilberto em Bahia x Ceará. (foto: Walmir Cirne/AGIF)

O segundo tempo começou a mil por hora e o Bahia ampliou o marcador logo aos 12 segundos, em bonito chute do volante Erick de fora da área. O Tricolor não deixou o ritmo cair, manteve-se no campo de ataque e foi premiado aos 18 minutos, quando Erick pegou rebote na área e mandou para o fundo do gol. Foi o segundo do volante na partida e o terceiro do time da casa. Mas o Ceará respondeu rápido e diminuiu dois minutos depois com Fernandinho, que aproveitou falha do goleiro Ronaldo em cruzamento e balançou as redes. A partir daí, o Vozão partiu para o ataque, mas não conseguiu reagir para arrancar o empate. O Bahia,por sua vez, até se aproveitou das brechas deixadas pelo Alvinegro, mas também não ampliou o placar.

continua após a publicidade

O que vem pela frente?

Com a classificação garantida na Copa do Nordeste, o Bahia tem compromisso marcado contra o Corinthians às 20h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Ceará joga às 20h de segunda-feira contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 x 2 CEARÁ

4ª RODADA - COPA DO NORDESTE

🗓️ Data e horário: 26/03/2025, às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

🥅 Gols: Lucho Rodríguez, 28’/1ºT, e Erick, 12’’/2ºT e 18’/2ºT (Bahia); Fernandinho, 20’/2ºT, e Galeano, 37’/2ºT (Ceará)

🟨 Cartões amarelos: Nicolas (Ceará); Caio Alexandre (Bahia).

💸 Renda: R$ 701.194,00

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 29.119

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo (Caio Alexandre), Erick (Everton Ribeiro), Rodrigo Nestor e Cauly (Erick Pulga); Kayky (Ademir) e Lucho Rodríguez.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Dieguinho), Lourenço, Lucas Mugni (Fernandinho) e Rômulo (Matheus Araújo); Aylon (Recalde) e Galeano.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho;

🚩 Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Paulo Ricardo Alves Farias;

4️⃣ Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Goncalves Batista (BA)