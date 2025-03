Confira os uniformes que Corinthians e Palmeiras vão usar no Derby

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. As duas equipes entrarão em campo com os seus uniformes tradicionais.

Como vem o Corinthians?

Assim como no jogo de ida, o Corinthians irá usar camisas brancas, bermudas pretas e meiões brancos. A torcida do Timão chegou a pleitear o uso do segundo uniforme, todo preto, mas a decisão final segue a tradição da equipe.

A camisa 'All Black" foi um amuleto da sorte para o Corinthians na última temporada. O Timão chegou a usar o uniforme na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, Brasileirão de 2024, na Neo Química Arena.

Corinthians atuou com uniforme tradicional no primeiro jogo da decisão (Foto: Rodrigo <br>Coca/Ag.Corinthians)

Como vem o Palmeiras?

O Palmeiras vai entrar em campo o uniforme verde, calções e meias brancas. A cor do uniforme do Verdão já foi decisivo para um título paulista.

Em 1993, o vidente Robério de Ogum, que trabalhava com Vanderlei Luxemburgo, então treinador do Palmeiras, sugeriu que a equipe atuasse com meiões brancos e camisas de manga longa na decisão. O Verdão venceu por 4 a 0, reverteu a desvantagem mínima contra o Corinthians, conquistou o Paulistão e quebrou um jejum de 16 anos sem títulos.

Palmeiras vai usar o mesmo uniforme que utilizou na partida de ida da final do Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão do Paulistão

Corinthians e Palmeiras se preparam para a final do Campeonato Paulista, que acontece nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. No jogo de ida, o Timão venceu por 1 a 0 no Allianz Parque. Com isso, um empate garante o título ao clube alvinegro, enquanto o Palmeiras precisa vencer para, no mínimo, levar a decisão para os pênaltis.