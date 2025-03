Léo Pereira enalteceu o Internacional, adversário do Flamengo no próximo sábado (29), durante a preparação para a estreia pelo Brasileirão. O zagueiro afirmou que espera um "grande espetáculo" no Maracanã e exaltou o trabalho feito pelo elenco rubro-negro durante a Data Fifa.

— Preparação vem bem forte. A gente teve uns dias para recarregar as energias, descansar e limpar os resíduos dos últimos jogos que a gente teve. Agora a gente vem numa semana muito boa, semana de preparação muito forte e estudando a equipe do Inter para que a gente possa chegar no sábado e fazer uma grande estreia de Brasileiro — declarou Léo em entrevista à Flamengo TV.

— Sabemos da grande equipe que é o Internacional, que vem em um momento muito bom também nesse início de ano, e a gente espera que seja um jogo com muita pegada e as duas equipes façam um grande espetáculo — completou o zagueiro.

Retorno dos convocados

Léo Pereira destacou também a volta dos jogadores do Fla que serviram a seleções durante a Data Fifa. Arrascaeta, De la Cruz e Gerson retornaram antes do esperado, cortados após a 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por sua vez, Gonzalo Plata, Léo Ortiz, Varela e Wesley se reapresentaram nesta quinta-feira (26).

— A gente tem jogadores que estavam defendendo suas seleções e espera que eles possam voltar e agregar, como vêm ajudando nesse início de ano. A gente tem que focar naquilo que a gente vem fazendo de melhor nos últimos jogos e corrigir alguns detalhes. Mas, é claro, o grupo todo unido agora, e a gente espera fazer uma grande estreia — disse Léo.

