Assista ao vivo à entrevista de Tuma, presidente do Conselho do Corinthians

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, concede uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (1), no Parque São Jorge. Entre as pautas, estão as investigações internas sobre gastos indevidos de ex-dirigentes com o cartão corporativo do clube e a assembleia-geral dos associados para votar o impeachment de Augusto Melo.

O Conselho Deliberativo do Corinthians ficou sob os holofotes após conflitos políticos que envolvem o clube. O órgão é responsável por ditar o ritmo das investigações que envolvem ex dirigentes. Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez são alvos de denúncias por gastos indébitos com cartão corporativo.

Recentemente, faturas vazadas revelaram gastos indevidos com o cartão corporativo do Corinthians durante diferentes gestões. Andrés Sanchez admitiu ter utilizado o benefício para custear uma viagem pessoal ao Rio Grande do Norte, em 2020, com despesas que somam R$ 9 mil. Duilio Monteiro Alves foi acusado de gastar R$ 86 mil em 176 compras ao longo de 2023, incluindo carnes nobres, cigarros e medicamentos para disfunção erétil. Ele, por sua vez, nega a veracidade das faturas.

Após as denúncias, torcedores e associados do Corinthians se mobilizaram para que fossem feitas investigações internas e em carácter civil contra os ex-dirigentes. Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, emitiu um comunicando prometendo investigações internas. Entretanto, pediu paciência para a apuração.

Rito do impeachment

Afastado desde o dia 26 de maio, após o Conselho Deliberativo do Corinthians votar a favor de seu impeachment, Augusto Melo enfrenta os últimos passos para seu afastamento, ou o retorno para o cargo da presidência. No próximo sábado (9), os associados votarão seu futuro no Parque São Jorge.

O ex-dirigente é réu por furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro por denúncias de irregularidades durante o patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, que durou entre janeiro e junho do ano passado. O Lance! obteve exclusivamente o depoimento de Augusto Melo à Polícia Civil.