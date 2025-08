Novo clube de David Luiz na Europa deixa web confusa: ‘Ninguém explica’

O zagueiro David Luiz, do Fortaleza, acertou a sua saída da equipe cearense. O destino do defensor de 38 anos será o Pafos, do Chipre. O time está disputando as fases preliminares da Liga dos Campeões da Europa. A decisão gerou repercussão na web.

Web reage à novo clube de David Luiz

A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge". O zagueiro chegou ao Leão no início de 2025, sem custos, pois seu contrato com o Flamengo tinha se encerrado. Na época, Juan Pablo Vojvoda ainda era o treinador do Leão. O vínculo de David Luiz com o Fortaleza iria até dezembro de 2026.

Apesar das altas expectativas com a sua chegada, o atleta não conseguiu se firmar no time titular do Fortaleza. Foram 16 jogos na temporada, com duas vitórias, seis empates e oito derrotas - um aproveitamento de 25%.

Conforme o jornalista Afonso Ribeiro, do "O Povo", o contrato com o Pafos será de três anos. Além da possibilidade de retornar à Europa, um motivo adicional seria o projeto pós-carreira com a equipe do Chipre.

O setor defensivo tem sido um incômodo para o Fortaleza nesta temporada, visto que o clube já sofreu 44 gols em 41 partidas. O elenco segue com Emanuel Brítez, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila como opções para a zaga.

O Fortaleza é o atual 18º colocado no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos em 16 jogos disputados. O clube tenta uma reação no certame para evitar um rebaixamento à Série B.