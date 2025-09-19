Ferroviária-SP acerta com Claudinei Oliveira para a reta final da Série B
Treinador de 55 anos comanda a Locomotiva nos últimos 12 jogos
A Ferroviária-SP anunciou o técnico Claudinei Oliveira nesta sexta-feira (19) para as 12 rodadas restantes da Série B. O comandante substitui Vinícius Bergantin, demitido na segunda-feira (15) após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, na Fonte Luminosa, pela 26ª rodada da Série B.
O treinador de 55 anos assumirá o terceiro clube na temporada. Ele estava no lanterna Paysandu e foi demitido em 5 de setembro. No Papão, foram quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas na Série B, com 40% de aproveitamento.
Antes, Claudinei Oliveira passou pelo Londrina e ficou na quarta colocação do Paranaense, garantindo a vaga na Copa do Brasil de 2026. Ele saiu do Tubarão no início da Série C, em 5 de julho, após o Paysandu pagar a multa de R$ 200 mil.
O técnico reencontra a Ferroviária-SP após 22 anos, já que atuou como jogador em 2003. Goleiro, ele fez 10 jogos pelo time paulista e encerrou a carreira no mesmo ano, pelo Central de Cotia.
O contrato entre o clube e o comandante vai até o final de 2026. Junto com Claudinei Oliveira, chega o auxiliar-técnico Felipe Oliveira, filho dele.
➡️ Veja a tabela completa da Série B
Ferroviária-SP está próxima da ZR da Série B
Em campo, a Locomotiva vive um jejum na Segundona e não vence há quatro jogos, com dois empates com Volta Redonda (0 a 0, casa) e Cuiabá (2 a 2, casa) e duas derrotas para Coritiba (4 a 0, fora) e Novorizontino (2 a 1, casa). A última vitória foi por 3 a 1 diante do Atlético-GO, fora de casa, em 17 de agosto.
Com o revés, a Ferroviária-SP ocupa a 15ª posição, com 31 pontos. A distância para o América-MG, que abre a ZR, é de quatro pontos.
Claudinei Oliveira viajará para Florianópolis acompanhar o jogo contra o Avaí no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 27ª rodada. Ele assume a Locomotiva no jogo seguinte, diante do Goiás, na terça-feira (23), na Fonte Luminosa.
Carreira de Claudinei Oliveira
Natural de Santos (SP), Claudinei Oliveira começou a carreira de treinador na base do Santos em 2009 e foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013. No mesmo ano, ele assumiu o profissional do Peixe e ficou da terceira rodada até o final do Brasileirão, com a sétima posição.
Depois, ele rodou o Brasil e passou por Goiás, Paraná (3x), Athletico, Vitória, Avaí, Sport, Chapecoense, Botafogo-SP, Operário-PR, Vila Nova e Guarani, além de Londrina e Paysandu.
O único título no profissional foi o Catarinense de 2021 pelo Leão da Ilha. Na Série B, Claudinei Oliveira conquistou acesso em 2016 e 2021, ambos pelo Avaí.
