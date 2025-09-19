Atacante do Chelsea pode trocar o futebol pelo atletismo; entenda

O Chelsea pode protagonizar mais uma história marcante no futebol. Desta vez, com uma saída inusitada, no minímo. Mykhailo Mudryk considera abandonar a carreira para buscar sucesso no atletismo, segundo o jornal "Marca". O ucraniano pretende, inclusive, disputar as Olímpiadas de 2028.

Com grande destaque no Shakhtar Donetsk e contratado pelo Chelsea por 70 milhões de euros (R$ 437,5 milhões na cotação atual), Mudryk está treinando para integrar a seleção de seu país, que disputará as Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. O ucraniano de 24 anos estaria sendo orientado por antigos atletas olímpicos e mesmo vindo de outra modalidade, sua capacidade física chamou atenção, segundo o jornal espanhol.

Em dezembro de 2024, Mykhailo Mudryk foi suspenso preventivamente pela Federação Inglesa de Futebol (FA) ao passar por um teste de polígrafo e testar positivo para o uso da substância Meldonium. Dessa forma, o atacante dos Blues pode ser suspenso por até quatro anos, se condenado. Com a apuração de mais exames, Mudryk quer trocar de esporte.

Mudryk e Ashley Young se enfrentaram no Everton x Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

Ascensão e trajetória no Chelsea

Após brilhar no Shakhtar Donetsk, Mudryk foi contratado a peso de ouro pelo Chelsea em 2022. Para garantir a promessa, que tinha apenas 20 anos, o clube inglês desembolsou 70 milhões de euros (R$ 437,5 milhões) fixos. Entretanto, o ucraniano não conseguiu corresponder às expectativas, como mostram seus números. Ao todo, disputou 73 partidas e marcou 10 gols. Somando o insucesso pelos Blues à possível punição, o atacante pode vestir as sapatilhas do atletismo para performar em outro esporte.

