Ferroviária-SP demite treinador após derrota de virada em casa na Série B
Locomotiva não vence há quatro jogos na Série B
A Ferroviária-SP demitiu o técnico Vinícius Bergantin na noite de segunda-feira (15). A decisão aconteceu logo após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, na Fonte Luminosa, pela 26ª rodada da Série B.
O adversário vivia um período de crise e não ganhava há sete jogos, com quatro derrotas e três empates. A Locomotiva saiu na frente no começo da partida, mas levou a virada e não conseguiu sequer empatar, mesmo com um a mais em campo por 20 minutos.
Agora quem vive um jejum na Segundona é a Ferroviária-SP. A equipe grená não vence há quatro jogos, com dois empates com Volta Redonda (0 a 0, casa) e Cuiabá (2 a 2, casa) e duas derrotas para Coritiba (4 a 0, fora) e Novorizontino (2 a 1, casa).
Com o revés, a Locomotiva ocupa a 15ª posição, com 31 pontos. A distância para o América-MG, que abre a ZR, é de quatro pontos.
- A gente passou já por um momento de turbulência anteriormente, com quatro derrotas, e a gente acreditava que naquele momento conseguiria suportar esse campeonato, sair daquela situação e conseguimos sair. Agora, tivemos uma oscilação muito grande de rendimento e oscilou, principalmente, nesses três últimos jogos. É uma decisão muito difícil. Acredito que, com essa troca, a gente volte a desempenhar esse trabalho que a gente já demonstrou no campeonato - comentou Jorge Macedo, executivo da AFE, em entrevista coletiva.
A diretoria da Locomotiva já iniciou reuniões para avaliar nomes no mercado e espera anunciar um substituto nesta semana. Até lá, o auxiliar permanente do clube, Daniel Azambuja, comanda os treinamentos.
A Ferroviária-SP volta a campo contra o Avaí no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 27ª rodada.
Vinícius Bergantin na Ferroviária-SP
Vinícius Bergantin encerrou a segunda passagem pela Ferroviária-SP. Contratado em 17 de fevereiro, ele substituiu Júnior Rocha durante a A2 do Campeonato Paulista. No estadual, foram três vitórias, um empate e duas derrotas, com eliminação nos pênaltis para o Ituano, nas quartas de final. Já na Série B, em 26 jogos, foram sete triunfos, 10 igualdades e nove revezes.
Na temporada, o treinador teve 10 vitórias, 11 empates e 11 derrotas em 32 partidas, com 44% de aproveitamento. A outra passagem de Vinícius Bergantin pela Locomotiva foi no ano passado, com 12 vitórias, 13 empates e uma derrota em 26 partidas. Antes do retorno, ele era auxiliar técnico do Flamengo.
