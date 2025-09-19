Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Série B do Brasileirão etc

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 19 de setembro de 2025)

Ligue 1

Lyon x Angers - 15h45 - CazéTV

Campeonato Italiano

Lecce x Cagliari - 15h45 - Disney+

La Liga

Betis x Real Sociedad - 16h - ESPN e Disney+

Bundesliga

Stuttgart x St. Pauli - 15h30 - Xsports, Sportv e OneFootball

Campeonato Português

Rio Ave x Porto - 16h15 - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: o Porto entra em campo pelo Campeonato Português (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Brasileirão Série B

Novorizontino x Athletic - 19h - ESPN e Disney+

Campeonato Finlandês

Haka x Oulu - 12h - OneFootball e TV Green (YouTube)

KTP x Jaro - 13h - OneFootball e TV Green (YouTube)

Campeonato Saudita

Al Qadsiah x Al Khaleej - 12h15 - Canal GOAT

Al Fayha x Al Shabab - 12h35 - BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Al Ahli x Al Hilal - 15h - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Alemão Feminino

Freiburg (F) x Hamburgo (F) - 13h30 - DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Kaiserslautern x Preussen Münster - 13h30 - OneFootball

Arminia Bielefeld x Greuther Fürth - 13h30 - OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Saarbrücken x Schweinfurt - 14h - OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Frosinone x Südtirol - 14h - OneFootball

Campeonato Turco

Göztepe x Besiktas - 14h - Disney+

Campeonato Egípcio

Al Ahly x Ceramica Cleopatra - 14h - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Holandês

Sparta Rotterdam x Twente - 15h - Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Dunkerque x Le Mans - 15h - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Ravenna x Perugia - 15h30 - OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

Tottenham (F) x Manchester City (F) - 15h30 - Canal GOAT e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Middlesbrough x West Bromwich - 16h - Disney+

Campeonato Uruguaio

Defensor x Danubio - 20h - Disney+

Copa Paulista (semifinal)

Comercial x XV de Piracicaba - 20h - Ulisses TV (YouTube)

NWSL

Orlando Pride (F) x North Carolina Courage (F) - 21h - Xsports e Canal GOAT

Campeonato Argentino

Lanús x Platense - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

