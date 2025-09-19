Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (19/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta (19)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Série B do Brasileirão etc
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 19 de setembro de 2025)
Ligue 1
Lyon x Angers - 15h45 - CazéTV
Campeonato Italiano
Lecce x Cagliari - 15h45 - Disney+
La Liga
Betis x Real Sociedad - 16h - ESPN e Disney+
Bundesliga
Stuttgart x St. Pauli - 15h30 - Xsports, Sportv e OneFootball
Campeonato Português
Rio Ave x Porto - 16h15 - ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série B
Novorizontino x Athletic - 19h - ESPN e Disney+
Campeonato Finlandês
Haka x Oulu - 12h - OneFootball e TV Green (YouTube)
KTP x Jaro - 13h - OneFootball e TV Green (YouTube)
Campeonato Saudita
Al Qadsiah x Al Khaleej - 12h15 - Canal GOAT
Al Fayha x Al Shabab - 12h35 - BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Al Ahli x Al Hilal - 15h - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Alemão Feminino
Freiburg (F) x Hamburgo (F) - 13h30 - DAZN
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Kaiserslautern x Preussen Münster - 13h30 - OneFootball
Arminia Bielefeld x Greuther Fürth - 13h30 - OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Saarbrücken x Schweinfurt - 14h - OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Frosinone x Südtirol - 14h - OneFootball
Campeonato Turco
Göztepe x Besiktas - 14h - Disney+
Campeonato Egípcio
Al Ahly x Ceramica Cleopatra - 14h - Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Holandês
Sparta Rotterdam x Twente - 15h - Disney+
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Dunkerque x Le Mans - 15h - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Ravenna x Perugia - 15h30 - OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
Tottenham (F) x Manchester City (F) - 15h30 - Canal GOAT e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Middlesbrough x West Bromwich - 16h - Disney+
Campeonato Uruguaio
Defensor x Danubio - 20h - Disney+
Copa Paulista (semifinal)
Comercial x XV de Piracicaba - 20h - Ulisses TV (YouTube)
NWSL
Orlando Pride (F) x North Carolina Courage (F) - 21h - Xsports e Canal GOAT
Campeonato Argentino
Lanús x Platense - 21h15 - ESPN 4 e Disney+
