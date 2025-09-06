Clube brasileiro demite técnico após oito jogos sem vencer
Claudinei Oliveira deixa o comando do Paysandu em menos de três meses
O Paysandu anunciou a saída do técnico Claudinei Oliveira na noite da última sexta-feira. O comandante, que chegou no dia 8 de julho ao Papão, não resistiu a uma sequência de oito jogos sem vencer. A equipe ocupa a lanterna do Brasileirão Série B com 21 pontos em 25 partidas disputadas.
Em comunicado, o clube informou também as saídas do auxiliar-técnico Felipe Oliveira e o preparador físico Renan Lima. O Paysandu agradeceu os serviços prestados pelos profissionais e ressaltou que está em busca de um novo nome para o cargo de Claudinei.
Veja o comunicado do Paysandu
A última derrota de Claudinei Oliveira foi para o Volta Redonda, em casa, por 2 a 1, seu adversário direto na luta contra o rebaixamento à Série C. Com o resultado, o Paysandu se distanciou de três pontos para o Amazonas, vice-lanterna na tabela de classificação.
O comandante foi contratado com a difícil missão de contornar o começo terrível na Série B pelo clube paraense. Em 11 partidas, o Paysandu não tinha vencido até a chegada de Claudinei. A resposta foi imediata, já que com o treinador o Papão emplacou uma invencibilidade de nove rodadas, sendo quatro vitórias e cinco empates, que renderam 17 pontos ao time.
No entanto, a recuperação não foi suficiente para tirar o time das últimas posições, e as cinco derrotas seguidas tornaram a permanência de Claudinei insustentável. Além do Volta Redonda, o técnico perdeu para CRB e Chapecoense fora de casa, e Operário-PR e Vila Nova, em casa. A última vitória da equipe foi contra o Atlético-GO, em 12 de julho.
Claudinei Oliveira deixa o Paysandu após 14 jogos com 40% de aproveitamento (quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas).
Próximos desafios do Paysandu na Série B do Brasileirão
A Série B do Brasileirão está a 13 rodadas do fim, e o próximo desafio do Paysandu será contra o América-MG, fora de casa, mais um confronto direto contra o Z-4, no próximo sábado.
