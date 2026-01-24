A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou neste sábado o áudio da análise do VAR no lance que resultou na expulsão do volante Cauan Barros, do Vasco, no clássico contra o Flamengo. O cartão vermelho foi aplicado aos cinco minutos de jogo pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, após uma entrada no meia colombiano Jorge Carrascal, e a decisão foi mantida pela arbitragem de vídeo.

Durante a revisão, a equipe do VAR, comandada por Silbert Faria Sisquim, ratificou a expulsão ao considerar a infração como uso de força excessiva.

- O cartão vermelho está confirmado. É trava da chuteira na panturrilha - afirmou Silbert em contato com o árbitro de campo, validando a interpretação inicial.

Na súmula, Bruno Arleu detalhou o lance e justificou a punição máxima ao volante vascaíno. Segundo o relato, Cauan Barros atingiu a panturrilha direita de Carrascal "fora da disputa de bola", caracterizando conduta violenta. O jogador do Flamengo precisou de atendimento médico, mas conseguiu retornar à partida.

Após o jogo, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, criticou duramente a decisão da arbitragem. O treinador classificou a expulsão como "ridícula" e afirmou não enxergar força excessiva no lance. Diniz também questionou o critério adotado, alegando que situações semelhantes não costumam resultar em cartão vermelho e que a expulsão acabou condicionando o andamento da partida.

Fernando Diniz durante entrevista coletiva Vasco após derrota para o Flamengo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

