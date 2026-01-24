O casamento de Rayan e Eduarda foi discreto, sem muito alarde da grande mídia ou divulgações nas redes sociais. Apesar disso, jogadores do Vasco que estiveram na cerimônia compartilharam algumas imagens do casamento para aquecer o coração dos fãs.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dentre os registros da cerimônia, um em especial fez brilhar o coração dos vascaínos. Ao lado de Coutinho, Rayan dançou e cantou as músicas, como "A Barreira vai virar Baile", e "Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Rayan hoje?". Veja o momento:

Saída de Rayan do Vasco

Maior promessa da base do Vasco nos últimos anos, Rayan acertou sua saída do clube carioca rumo à Inglaterra, onde defenderá o Bournemouth, que joga a Premier League. O cruz-maltino bateu um recorde no mercado com a venda do atleta, que se tornou a maior da história da equipe, superando Paulinho, negociado em 2018 por 18,5 milhões de euros na época.

continua após a publicidade

➡️ Diretor de futuro clube de Rayan é destaque na imprensa europeia: 'Rei Midas'

O Vasco receberá 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) pela contratação do atacante após segurar a saída de Rayan durante meses, já que o atleta recebeu consultas e propostas de clubes europeus desde o ano passado.

De acordo com o Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de atletas e clubes, o atacante é cotado atualmente em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões), valor recorde na carreira do jogador. O valor é 10 milhões de euros abaixo daquilo que foi pago pelo time inglês.

continua após a publicidade

🤑 Aposte nos jogos do Vasco! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!