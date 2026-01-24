O Vasco encaminhou a transferência do lateral-direito Paulinho para o Fortaleza. O Gigante da Colina liberou o jogador para assinar em definitivo com o clube cearense, mantendo um percentual dos direitos econômicos visando uma futura venda. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Revelado nas categorias de base do Vasco e tratado como uma das promessas do clube, Paulinho também acumulou convocações para a Seleção Brasileira Sub-20. No entanto, o atleta não conseguiu se firmar no elenco profissional. Ao todo, foram apenas seis partidas disputadas e um gol marcado com a camisa cruzmaltina.

Paulinho em ação pela base do Vasco da Gama (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente, o Vasco conta com Paulo Henrique e Puma Rodríguez como principais opções para a lateral direita, o que reduziu ainda mais o espaço para Paulinho no elenco. A avaliação interna era de que o jogador teria poucas oportunidades ao longo da temporada.

A saída do lateral faz parte do movimento da diretoria vascaína para enxugar o elenco e aliviar a folha salarial. O clube segue negociando a liberação de outros atletas que estão fora dos planos da comissão técnica, buscando adequar o orçamento e abrir espaço para reforços.

