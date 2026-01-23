De saída do Vasco, Rayan se casa no Rio de Janeiro

O atacante Rayan, do Vasco, se casou com Eduarda nesta sexta-feira (23), em uma cerimônia discreta no Rio de Janeiro. Os dois já estavam noivos desde setembro de 2025, e oficializaram o casório antes da transferência do jogador para o Bournemouth, da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores reagem ao desembarque de novo jogador do Vasco: 'Queremos títulos'

O evento aconteceu de forma discreta, sem muito alarde da grande mídia, ou de divulgações nas redes sociais. Apesar disso, jogadores do Vasco, que estiveram na cerimônia, compartilharam imagens do casamento.

Uma delas foi Inês Afonso, companheira do atacante Nuno Moreira. Ela divulgou vídeos de Rayan e Eduarda no altar, e rapidamente, o casório foi notado pelos torcedores. Veja a imagem abaixo:

continua após a publicidade

Rayan se casou nesta sexta-feira (23) (Foto: Reprodução)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Saída de Rayan do Vasco

Maior promessa da base do Vasco nos últimos anos, Rayan acertou sua saída do clube carioca rumo à Inglaterra, onde defenderá o Bournemouth, que joga a Premier League. O cruz-maltino bateu um recorde no mercado com a venda do atleta, que se tornou a maior da história da equipe, superando Paulinho, negociado em 2018 por 18,5 milhões de euros na época.

O Vasco receberá 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) pela contratação do atacante após segurar a saída de Rayan durante meses, já que o atleta recebeu consultas e propostas de clubes europeus desde o ano passado. A transferência pode ser considerada "superfaturada" porque o jovem de 19 anos foi negociado acima do seu valor no mercado de transferências.

continua após a publicidade

De acordo com o Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de atletas e clubes, o atacante é cotado atualmente em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões), valor recorde na carreira do jogador. O valor é 10 milhões de euros abaixo daquilo que foi pago pelo time inglês.

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável