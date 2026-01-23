Hinestroza tem data para chegar ao Rio e assinar com o Vasco

O Vasco já tem data para a chegada de Marino Hinestroza, quarto reforço do clube nesta temporada. O colombiano desembarcará no Rio de Janeiro no início da madrugada de domingo (25) para assinar com o Cruz-Maltino e concluir a transferência.

A chegada do atacante está prevista para as 0h40 (de Brasília) no Aeroporto do Galeão. No dia seguinte, a expetativa é que o jogador realize exames médicos e assine o vínculo de quatro anos com o Gigante da Colina, válido até dezembro de 2029.

Para contar com Hinestroza, o Vasco desembolsou US$ 5 milhões (cerca de R$ 26,5 milhões) pagos ao Atlético Nacional, da Colômbia. O ponta-direita de 23 anos estava acertado com o Boca Juniors, da Argentina, mas o Cruz-Maltino aproveitou a demora da equipe colombiana durante a troca de documentos para atravessar o negócio.

Revelado pelo América de Cali, Hinestroza teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras entre 2020 e 2021, atuando pelo time sub-20 por empréstimo. O grande momento do jogador, no entanto, veio com a camisa do Atlético Nacional. Contratado em meados de 2024, após passagem pelo Columbus Crew, dos Estados Unidos, o atacante soma 84 partidas, com 11 gols marcados e 14 assistências pela equipe colombiana.

