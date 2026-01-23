Federação Paulista afasta árbitro após polêmica em Santos x Corinthians

A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu nesta sexta-feira (23) afastar o árbitro Lucas Canetto Bellote de suas funções após a atuação no empate por 1 a 1 entre Santos e Corinthians, na última quinta-feira (22), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Segundo apurou o Lance!, o árbitro ficará fora das escalas para passar por revisão técnica e treinamentos específicos de reciclagem, como parte do protocolo de aperfeiçoamento da arbitragem. A decisão foi tomada pela diretoria da FPF em conjunto com a Comissão de Arbitragem da entidade. O Timão reclamou duramente da falta marcada nos minutos finais, na entrada da área, que originou o gol de empate do Santos, marcado por Gabigol já nos acréscimos.

Gustavo Henrique e Lautaro Díaz protagonizaram o lance que originou o tiro livre. O zagueiro desarmou o atacante, e a bola sobrou para Gabigol, que chutou para fora. Lucas marcou infração na jogada, e o camisa 9 do Peixe fez o gol.

O jogador do Timão se revoltou com a arbitragem e reclamou de falta cometida pelo atacante. Após a partida, usou as redes sociais para mostrar uma imagem do tornozelo inchado, indicando que a lesão ocorreu no lance. Dorival Júnior condenou a atuação de Lucas.

Bellote estava escalado para atuar como árbitro de vídeo (VAR) na partida entre Capivariano e Primavera, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (25), mas sua participação foi cancelada após o episódio.

O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, criticou de forma contundente a atuação do árbitro após o jogo.

— O jogo está creditado o resultado na arbitragem — disparou Dorival, que completou.

— Influenciou e nos tirou a possibilidade do resultado pelo que fizemos — afirmou o treinador.

Com o afastamento, Lucas Canetto Bellote entra em um período de reavaliação interna, sem previsão de retorno às partidas oficiais.