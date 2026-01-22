Dorival dispara contra a arbitragem após empate do Corinthians: 'Erro grotesco'

O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Santos nesta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, pelo Paulistão. Yuri Alberto abriu o placar, mas Gabigol, de falta, igualou o placar nos acréscimos. Dorival Júnior criticou o árbitro Lucas Canetto Bellote.

continua após a publicidade

Gustavo Henrique e Lautaro Díaz protagonizaram o lance que originou o tiro livre. O zagueiro desarmou o atacante, e a bola sobrou para Gabigol, que chutou para fora. Lucas marcou infração na jogada, e o camisa 9 do Peixe fez o gol.

O jogador do Timão se revoltou com a arbitragem e reclamou de falta cometida pelo atacante. Após a partida, usou as redes sociais para mostrar uma imagem do tornozelo inchado, indicando que a lesão ocorreu no lance. Dorival Júnior condenou a atuação de Lucas.

continua após a publicidade

- Total, o resultado do jogo de hoje está ligado à arbitragem. Quando era quarto árbitro, ele se comportava de uma maneira agressiva, desrespeitosa; imagina como árbitro. Interferiu diretamente e acabou tirando um resultado que produzimos. O tornozelo do Gustavo Henrique está uma bola, ele tira a bola e ainda sofre a falta, erradamente. Só ele viu. Nenhum jogador do Santos foi reclamar. Ele para o jogo e dá uma falta absurda, fora os outros erros que teve ao longo da partida - disse o treinador.

+ Aposte nas partidas do Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Corinthians ficou na bronca com o árbitro (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Gazeta Press)

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Oscilação do Corinthians

O Timão perdeu a chance de subir na tabela do Paulistão. A equipe possui cinco pontos e é o sétimo colocado da competição. Dorival Júnior lamentou o resultado adverso e diz que o árbitro teve interferência direta na jogada.

- É difícil, pois estamos trabalhando com muitas dificuldades para poder colocar uma equipe como a que colocamos hoje, que teve o domínio da partida, fez uma partida com muita segurança, e aí um resultado praticamente concretizado nos é tirado por um erro grotesco desses, que acaba complicando inclusive nossa posição no campeonato. Isso aconteceu muitas vezes no ano passado, quando fazíamos jogos bons e acabávamos perdendo o resultado. Hoje, com interferência direta do árbitro, é lamentável.

A próxima partida do Timão será no domingo (25), às 20h30 (de Brasília), contra o Velo Clube, no Benitão, em Rio Claro.