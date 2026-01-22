Revoltado com a arbitragem no empate por 1 a 1 do clássico entre Santos e Corinthians, na noite desta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o zagueiro Gustavo Henrique foi às redes sociais criticar o lance que resultou no gol dos donos da casa, nos acréscimos da partida.

Aos 46 minutos da etapa final, o Santos encaixou um rápido contra-ataque e por pouco não chegou ao empate, com um chute perigoso de Gabigol. No entanto, o árbitro Lucas Canetto assinalou uma falta para o Peixe, na origem da jogada, e ainda aplicou um cartão amarelo para o zagueiro corintiano. Na cobrança, o camisa 9 santista encheu o pé e empatou o clássico paulista.

Em suas redes sociais, Gustavo Henrique publicou uma foto de seu pé roxo e inchado em razão da jogada e ironizou com a frase: "A falta foi minha mesmo". Em seguida, o beque publicou mais duas imagens do lance.

Para o zagueiro corintiano, foi ele quem sofreu e não cometeu a falta que resultadou em gol de Gabigol, nos acréscimos do clássico.

Com o empate, o Timão chegou a cinco pontos no Campeonato Paulista e pode terminar a rodada fora da zona de classificação para o mata-mata do torneio estadual a quatro jogos para o fim da primeira fase.

pé de Gustavo Henrique, do Corinthians. Foto: Reprodução