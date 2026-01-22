Não foi apenas o zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, que deixou o gramado da Vila Belmiro inconformado com a atuação do árbitro Lucas Canetto Bellote no empate por 1 a 1 com o Santos, na noite desta quinta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O lateral Matheus Bidu também fez duras críticas.

continua após a publicidade

➡️ Gustavo Henrique, do Corinthians, publica foto do pé roxo e ironiza arbitragem: 'A falta foi minha'

Após o clássico, o jogador do Corinthians reclamou da marcação da falta que gerou o gol de empate santista, já nos acréscimos do segundo tempo. Matheus Bidu afirmou que houve uma "decisão errada" na jogada, o que prejudicou o resultado do Timão no clássico.

– Com todo respeito, mas foi visível o erro dele (árbitro) ali, acabou prejudicando o resultado. A gente veio lutando o jogo todo, estávamos com o placar positivo, infelizmente uma tomada de decisão errada dele ali acarretou no gol deles, mas não podemos tomar decisão por ele. Estamos fazendo grandes jogos, infelizmente não podemos controlar o resultado em toda partida – disse Bidu.

continua após a publicidade

Com o empate, o Timão chegou a cinco pontos no Campeonato Paulista e pode terminar a rodada fora da zona de classificação para o mata-mata do torneio estadual a quatro jogos para o fim da primeira fase.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

– Hoje poderia sair nossa segunda vitória, seria extremamente importante, mas aconteceu o que vocês viram. Temos que respeitar a arbitragem, mas ficamos tristes, ficamos com raiva. Agora é esquecer e buscar a vitória no próximo jogo – finalizou o lateral do Corinthians.

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Corinthians no Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.