Hugo Souza gera debate na torcida do Corinthians: 'Está na hora'

O Corinthians empatou com o Santos, na noite desta quinta-feira (22), em jogo válido pelo Campeonato Paulista. O Timão abriu o placar com Yuri Alberto, no primeiro tempo, mas Gabigol empatou para o Peixe no final da partida. Quando a bola parou de rolar, o goleiro Hugo Souza teve o nome muito comentado nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Atitude de Neymar em Santos x Corinthians repercute: 'Não merece'

Logo no começo da partida, Yuri Alberto fez uma jogada de cinema, driblou toda defesa do Santos, e sofreu pênalti de Zé Ivaldo. O camisa 9 correu para bola com confiança, mas chutou para fora. Poucos minutos depois, o atacante fuzilou aproveitou rebote e abriu o placar em Santos x Corinthians. No final do duelo, Gabigol cobrou falta no canto de Hugo Souza, que aceitou.

➡️Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Democrata

Nas redes sociais, o gol sofrido por Hugo Souza agitou torcedores do Corinthians. Para muitos, o arqueiro da Seleção Brasileira falhou no lance. Veja o gol e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Santos e Corinthians empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)

Veja o lance e os comentários

Como foi o jogo entre Santos x Corinthians

O Santos e o Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O Timão construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, com gol de Yuri Alberto, que havia desperdiçado uma cobrança de pênalti minutos antes de balançar as redes e abrir o placar.

continua após a publicidade

A equipe do Parque São Jorge contou pela primeira vez com Matheus Pereira como titular. Revelado pelo clube, o jogador é o segundo reforço apresentado nesta temporada e estreou em Santos x Corinthians.

Dorival Júnior também deu espaço a André Luiz, que, mesmo com apenas 19 anos, vem ganhando a confiança do treinador. Garro entrou no segundo tempo de Santos x Corinthians e fez sua estreia na temporada após se recuperar de uma cirurgia no punho esquerdo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do Santos ou do Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Santos teve como novidade o retorno de Gabriel Barbosa ao time titular, formando o trio ofensivo ao lado de Barreal e Thaciano. E foi justamente dos pés do Menino da Vila que saiu o gol de empate santista: em cobrança de falta já nos acréscimos do segundo tempo, o atacante balançou as redes e levou a torcida ao delírio. Fim de papo entre Santos e Corinthians.