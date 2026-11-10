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Ex-Paysandu morre em trágico acidente aos 30 anos

Atleta, que foi campeão da Copa Verde pelo Paysandu, atuava pelo Araioses-MA

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 12:59
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Fabio Matos, ex-jogador do Paysandu, morreu em acidente
Fabio Matos, ex-jogador do Paysandu, morreu em acidente (Foto: Instagram Paysandu)

O meio-campista Fábio Matos faleceu em um acidente de trânsito na região metropolitana de São Luís (MA) na madrugada desta segunda-feira (9). Com 30 anos, o jogador defendia o Araioses-MA e tinha passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou a Copa Verde em 2018.

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Fábio Matos, natural de Recife (PE), construiu carreira em diversos clubes do futebol brasileiro, incluindo Sport-PE, Náutico-PE, Juventude-RS, Londrina-PR, Jacuipense-BA, Anapolina-GO, Madureira-RJ e Serra-ES. No Paysandu, atuou nas temporadas de 2017 e 2018, disputando 32 partidas, marcando cinco gols e dando quatro assistências.

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O clube do Espírito Santo, Serra-ES, manifestou pesar pela morte do atleta em suas redes sociais. Já o Paysandu divulgou nota oficial lamentando a perda e prestando solidariedade à família e aos amigos de Fábio Matos, destacando sua contribuição para o título da Copa Verde conquistado em 2018.

O acidente que causou a morte do jogador ocorreu enquanto ele defendia o Araioses-MA, equipe da região metropolitana de São Luís, onde estava em atividade no momento do ocorrido.

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— Com muito pesar, o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento de Fábio Matos. Vítima de um acidente de moto, ele tinha 30 anos e foi revelado na Ilha do Retiro, onde se profissionalizou e sagrou-se campeão pernambucano em 2017. Nossas condolências e desejos de forças aos amigos e familiares neste momento tão difícil — publicou o Rubro-negro, clube que revelou Fábio.

O velório e demais informações sobre o sepultamento de Fábio Matos ainda não foram divulgados pelas famílias ou clubes envolvidos.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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