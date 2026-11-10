Ex-Paysandu morre em trágico acidente aos 30 anos
Atleta, que foi campeão da Copa Verde pelo Paysandu, atuava pelo Araioses-MA
O meio-campista Fábio Matos faleceu em um acidente de trânsito na região metropolitana de São Luís (MA) na madrugada desta segunda-feira (9). Com 30 anos, o jogador defendia o Araioses-MA e tinha passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou a Copa Verde em 2018.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Fábio Matos, natural de Recife (PE), construiu carreira em diversos clubes do futebol brasileiro, incluindo Sport-PE, Náutico-PE, Juventude-RS, Londrina-PR, Jacuipense-BA, Anapolina-GO, Madureira-RJ e Serra-ES. No Paysandu, atuou nas temporadas de 2017 e 2018, disputando 32 partidas, marcando cinco gols e dando quatro assistências.
O clube do Espírito Santo, Serra-ES, manifestou pesar pela morte do atleta em suas redes sociais. Já o Paysandu divulgou nota oficial lamentando a perda e prestando solidariedade à família e aos amigos de Fábio Matos, destacando sua contribuição para o título da Copa Verde conquistado em 2018.
O acidente que causou a morte do jogador ocorreu enquanto ele defendia o Araioses-MA, equipe da região metropolitana de São Luís, onde estava em atividade no momento do ocorrido.
— Com muito pesar, o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento de Fábio Matos. Vítima de um acidente de moto, ele tinha 30 anos e foi revelado na Ilha do Retiro, onde se profissionalizou e sagrou-se campeão pernambucano em 2017. Nossas condolências e desejos de forças aos amigos e familiares neste momento tão difícil — publicou o Rubro-negro, clube que revelou Fábio.
O velório e demais informações sobre o sepultamento de Fábio Matos ainda não foram divulgados pelas famílias ou clubes envolvidos.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Tudo sobre
Botafogo
Jogadores experientes puxam possível barca do Botafogo no fim do anoHá 25 minutos
São Paulo
Lucas Moura: do sonho em Cotia ao reencontro com o São Paulo após 11 anosHá 58 minutos
Vasco
Eleições no Vasco: Lance! entrevista o candidato à presidência, Raul Lima NetoHá 1 hora
Santos
Novo CEO, pagamento de transfer ban e reformas: entenda o papel da família Neymar no SantosHá 1 hora
Futebol Nacional
Ex-Vasco e Botafogo, JP Galvão relembra trajetória e formação no futebol cariocaHá 1 hora
Futebol Nacional
Mais resistência, recuperação rápida e tecnologia inédita: conheça o novo gramado do MaracanãHá 1 hora
Mais LANCE!
PVC compara Carlos Miguel, do Palmeiras, a Taffarel após classificação
Verdão enfrentará o Grêmio na final da Copa do Brasil
Jornalista aponta favorito em Grêmio x Palmeiras na Copa do Brasil
Confronto não tem horário definido até o momento
Escobar inicia transição no Santos e surge como possível reforço para Cuca
Lateral-esquerdo alcança um mês sem atuar com a camisa do Peixe, após sentir uma lesão na coxa no jogo contra o Atlético-MG, válido pela 30ª rodada do Brasileirão
Reta final do Brasileirão: o que o Vasco busca nos últimos cinco jogos?
Cruz-Maltino ainda sonha com vaga na Libertadores, mas precisa se afastar da zona de rebaixamento
Quem é o maior ídolo da história do Palmeiras? Vote!
O Lance! ouviu jornalistas que fecharam uma lista de cinco candidatos. Você decide aquele que é o maior de todos
Sem Yuri Alberto, Seedorf vive dilema no ataque do Corinthians
Pedro Raul, Gui Negão e Memphis Depay disputam vaga após suspensão do camisa 9
Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Palmeiras
Decisão sobre quem é o maior de todos será dos torcedores do Verdão em enquete
André Rizek faz alerta ao Palmeiras antes das finais: 'Já demonstrou'
Equipe de Abel Ferreira disputa as três principais competições
Ataque do São Paulo vira ponto de atenção para as últimas rodadas do Brasileirão
Com 39 gols em 34 rodadas, Tricolor tem o ataque menos produtivo entre os dez primeiros colocados e busca melhorar os números na reta final
Vasco terá jogo decisivo pelo Brasileirão no mesmo dia das eleições
Sócios começam a votar às 10h de sábado (14), enquanto equipe enfrenta a Chapecoense, às 20h30
Romarinho, filho de Romário, é eleito presidente de clube carioca
Ex-jogador foi eleito com 75 votos e vai substituir o pai na presidência
Torcida do Cruzeiro reage à proposta de clube europeu por Arroyo: 'Duvido'
Atacante equatoriano também está na mira de Roma e Krasnodar; Raposa não pretende facilitar uma possível negociação pelo jogador
Coluna do Dudu: a força do Vasco, a resiliência do Palmeiras e uma final…
Venceu quem errou menos. Decisão no Mané Garrincha tem Alviverde com pequena vantagem