Vai chegando ao fim a temporada e, com ela, também o encerramento de contrato de alguns jogadores do Botafogo. Enquanto o time briga para se livrar de vez do perigo do rebaixamento, seis atletas buscam mostrar valor no dia a dia para, quem sabe, terem os vínculos renovados. Ainda não há conversas por renovações.

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A lista tem, principalmente, jogadores experientes do elenco comandado por Tite. Do grupo em fim de contrato, quatro têm trajetórias marcantes, vestindo a gloriosa camisa, com papéis importantes nos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024: Marçal, Allan, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Mais velho do grupo, o lateral/zagueiro Marçal, aos 37 anos, ostenta liderança, reconhecimento e condicionamento físico de um garoto. Um dos capitães do grupo ao lado de Alex Telles, o defensor tem sido titular com Tite e já indicou o desejo de se aposentar no clube, não necessariamente no fim da atual temporada.

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Já o volante Allan, de 35, chegou ao Botafogo na segunda janela de 2024 e, apesar de nunca ter sido considerado titular incontestável da posição, fez bons jogos em momentos decisivos. Nos mais de dois anos de clube, o meia acumula problemas físicos e passou longe de entregar o esperado pela SAF em sua contratação, tratada como de impacto na época.

Homens de ataque, Júnior Santos, de 31 anos, e Tiquinho Soares, de 35, tentam brilhar na reta final. Júnior está emprestado pelo Atlético-MG, e o Botafogo tem opção de compra. Já o centroavante, ídolo do clube, retornou em contrato curto, com metas para renovação automática. Ainda não se sabe se Tiquinho ficará para o ano seguinte, mas o camisa 9 retornou e tem feito boas atuações.

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Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Botafogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Herói da vitória sobre o Galo, antes da pausa para a Data Fifa, que deu alívio ao Botafogo na reta final, Edenilson é outro que conta com carinho do torcedor. Apesar de lesões, são 31 jogos, seis gols e três assistências, cravando ótimos números e fazendo valer a aposta feita pelo Alvinegro em fevereiro.

Encerra a lista o jovem lateral-direito Kadu, de 21 anos, emprestado pelo Remo. O defensor, que chegou ao clube ainda no sub-20, foi opção no início do ano, quando o time principal treinava e os jovens iam a campo no estadual, e depois na Sul-Americana. Visto como jogador de potencial, ainda não há movimento para renovação ou compra dos direitos junto ao clube de Belém.

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O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (18), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Glorioso ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos.

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