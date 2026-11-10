Lucas Moura: do sonho em Cotia ao reencontro com o São Paulo após 11 anos
Revelado pelo Tricolor, atacante passou 11 anos longe do clube, construiu uma trajetória de destaque na Europa e retornou em 2023 para conquistar títulos e reencontrar a torcida
Há histórias no futebol que parecem nunca terminar. A de Lucas Moura com o São Paulo é uma delas. Foi em Cotia que o atacante começou a construir o sonho de se tornar jogador profissional. Com a camisa tricolor, deu os primeiros passos, conquistou títulos e ganhou projeção até atravessar o oceano para viver uma nova etapa da carreira. 11 anos depois, o caminho de volta o levou ao mesmo lugar: o clube que o revelou e que nunca deixou de fazer parte de sua história.
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A ascensão de Lucas foi rápida. Depois de se destacar nas categorias de base, o atacante estreou profissionalmente em 2010, aos 18 anos, e logo passou a chamar atenção pela velocidade, habilidade e personalidade. Naquele mesmo ano, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dois anos depois, já como um dos principais nomes do elenco, participou da campanha do título da Copa Sul-Americana de 2012, a última conquista internacional do São Paulo até então.
O bom desempenho despertou o interesse do futebol europeu. Em janeiro de 2013, Lucas foi negociado com o Paris Saint-Germain, da França, em uma transferência que marcou o fim de sua primeira passagem pelo Tricolor. O jogador deixou o clube após 128 partidas e 33 gols, levando consigo o carinho da torcida e a expectativa de uma carreira de destaque no exterior.
A trajetória na Europa
A primeira parada foi o PSG, onde Lucas permaneceu por cinco temporadas. Em Paris, dividiu o elenco com grandes nomes do futebol mundial e conquistou títulos nacionais, como o Campeonato Francês. Apesar do protagonismo em determinados momentos, o brasileiro perdeu espaço após a chegada de novos jogadores e decidiu buscar outro caminho.
Em 2018, transferiu-se para o Tottenham, da Inglaterra. Foi no clube londrino que viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira: os três gols na semifinal da Liga dos Campeões de 2018/19 contra o Ajax, que garantiram a classificação dos ingleses para a decisão. O brasileiro, porém, não foi titular na final contra o Liverpool.
A passagem pelo Tottenham terminou em 2023, após cinco temporadas. Livre no mercado, Lucas voltou a ter o São Paulo como possibilidade justamente em um momento especial para o clube: a equipe disputava a semifinal da Copa do Brasil e buscava um título inédito na competição.
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O retorno ao São Paulo
O reencontro aconteceu em agosto de 2023. Lucas assinou inicialmente um contrato curto, até o fim daquela temporada, e rapidamente se tornou peça importante na campanha da Copa do Brasil. Sua atuação contra o Corinthians, na semifinal, foi decisiva para a classificação tricolor.
Pouco mais de um mês depois de seu retorno, Lucas conquistou a Copa do Brasil, o primeiro título do São Paulo na competição. O resultado também marcou uma nova etapa na relação do jogador com o clube. Convencido a permanecer, o atacante renovou o vínculo até o fim de 2026.
Em 2024, Lucas voltou a levantar uma taça com o Tricolor, desta vez a Supercopa Rei, diante do Palmeiras. A sequência, no entanto, passou a ser marcada por problemas físicos. O jogador enfrentou uma lesão no joelho em 2025 e, em 2026, sofreu fraturas nas costelas e rompeu o tendão de Aquiles. Apesar da gravidade do último problema, conseguiu retornar aos gramados ainda nesta temporada e tem feito boas apresentações na reta final do Brasileirão.
O futuro, porém, permanece indefinido. O contrato de Lucas termina em dezembro deste ano, e o São Paulo ainda não abriu negociação para uma renovação. Em meio ao processo eleitoral do clube, que terá novo presidente eleito em dezembro, a decisão sobre a permanência do ídolo deve ficar para a próxima gestão.
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