Se antes da bola rolar para Vitória e Confiança na última terça-feira, pelas quartas da Copa Nordeste, o clima já era tenso, a turbulência aumentou ainda mais com a derrota rubro-negra por 1 a 0, que eliminou a equipe da competição regional em pleno Barradão de forma vexatória e precoce.

Em entrevista coletiva depois da partida, Thiago Carpini admitiu erros e destacou a partida ruim do Vitória contra um time que está na zona de rebaixamento da Série C, mas mostrou convicção no trabalho ao negar que entregaria o cargo de treinador.

— O que você ouviu do torcedor eu também ouvi. Eu estava no campo também. O torcedor tem o direito. Eu sou o comandante, e o torcedor quer buscar culpado. Eu tenho muita culpa e preciso assumir, mas não existe chance nenhuma de entregar o cargo. Zero. Eu vou trabalhar porque isso é minha vida. Nada muda da minha parte — declarou.

— O dia que eu entender que não é mais o caminho vocês vão saber rápido. Eu não jogo a toalha, eu tenho convicção no meu trabalho.

Edu em ação contra o Confiança (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Mesmo depois dos treinamentos com a volta das férias, o time parece ter regredido e ainda segue sem um estilo de jogo bem definido. De acordo com Carpini, esse foi um fator preponderante para a derrota que ele classificou como uma das mais vexatórias do seu trabalho à frente do Vitória.

— Não é vexatório só para o torcedor, é vexatório para nós também. Talvez a derrota mais pesada que já tivemos aqui no Vitória. O mínimo que devemos é ter vergonha na cara, começando por mim, enquanto comandante — analisou.

— Não encontramos a formação que entregue o que a gente precisa. Temos que seguir trabalhando para encontrar esse caminho.

O Vitória agora tem a oportunidade de juntar os cacos e focar de vez na permanência no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo às 16h30 deste sábado (horários de Brasília) contra o Internacional, no Beira-Rio, em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento. As duas equipes estão com 11 pontos, mas o Leão está fora do Z-4 por conta do saldo de gols (-4 x -6).

