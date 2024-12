Corinthians sonda Guilherme Arana, mas Atlético-MG recusa negociação

O Corinthians busca reforçar o elenco para a próxima temporada. A ideia da diretoria é realizar contratações pontuais e fortalecer a equipe. O Timão sondou o Atlético-MG com a intenção de iniciar uma negociação pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, mas a equipe mineira afastou qualquer possibilidade de negociação.

Revelado no Corinthians, o jogador de 27 anos sempre volta a pauta do Timão na janela de transferências. Guilherme Arana possui contrato com o Atlético-MG até 2027. A equipe mineira contratou o atleta em 2020, junto ao Sevilla, da Espanha, e pagou cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na atual cotação) pela transferência.

O clube mineiro confirma que recebeu sondagem do Timão pelo atleta, mas negou qualquer possibilidade de negociação e sequer chegou a ouvir propostas. A diretoria do Atlético-MG vê Guilherme Arana como das principais referências da equipe, dentro e fora de campo.

Guilherme Arana joga no Atlético-MG desde 2020 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Postura do Corinthians no mercado

Atualmente, a equipe possui três jogadores para a posição: Matheus Bidu, Hugo e Diego Palácios, que só atuou em uma partida na temporada e se recupera de uma lesão na cartilagem do joelho. A diretoria do Timão pensa em ser menos agressiva na atual janela de transferências.

No ano passado, o Corinthians gastou cerca de R$ 170 milhões na contratação de 20 jogadores. Com uma dívida de R$ 2,4 bilhões, conforme divulgado pelo clube no "Dia da Transparência", a diretoria busca aporte financeiro de parceiros para viabilizar contratações, como a patrocinadora "Esportes da Sorte", que ajuda a pagar o salário do Memphis e atuou na contratação do goleiro Hugo Souza.

Por isso, a ideia da diretoria é fazer investimentos certeiros em jogadores com respaldo para disputarem a titularidade. Por outro lado, o Corinthians segue firme na meta de renovar com o elenco deste ano. Nesta semana, o Timão aumentou o vínculo com o volante André Carrillo e o atacante Ángel Romero.