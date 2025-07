A política do Corinthians segue aquecida, com ambos os lados buscando apoio interno antes da Assembleia Geral marcada para o dia 9 de agosto, no Parque São Jorge. Será a última etapa do processo que pode confirmar a destituição de Augusto Melo, afastado da presidência no dia 26 de maio pelo Conselho Deliberativo, com base em irregularidades no contrato com a empresa Vai de Bet.

Na ocasião, 176 conselheiros aprovaram o afastamento provisório de Augusto Melo, contra 57 votos a favor do ex-presidente, e uma abstenção. O último rito do processo, a Assembleia Geral dos associados, foi convocado por Romeu Tuma Jr. para o dia 9 de agosto.

Se a maioria simples dos associados aprovar a saída definitiva de Augusto, novas eleições indiretas serão convocadas para eleger um novo presidente. Caso contrário, o pedido de impeachment será arquivado, e o dirigente reassume o cargo. Entretanto, o processo político agita o dia a dia do Parque São Jorge.

Sem festa

No último dia 1º de julho, a Comissão Eleitoral do Corinthians divulgou um memorando com diretrizes sobre a votação. O documento, assinado pelo presidente do órgão, Dalton Gioia, impõe restrições à realização de eventos políticos dentro do clube, para evitar campanhas presenciais veladas nas dependências do Parque São Jorge.

Artigo 6 do Regimento Eleitoral

Artigo 6º - Fica proibido a partir da Publicação do

presente Regimento Eleitoral, quaisquer eventos políticos

favoráveis ou contrários à destituição do dirigente afastado

(impeachment) que sejam patrocinados e/ou financiados por

uma ou mais pessoas, associados ou não, e que sejam

realizados em espaços públicos no interior do PSJ com

distribuição gratuita de alimentação, bebidas e/ou quaisquer

outros objetos ou quitutes.

Parágrafo Único: A Diretoria de Esportes Terrestres e a

Diretoria Social, às quais compete, dentre outras atribuições, a

administração dos espaços destinados a festejos e eventos no

âmbito do PSJ, serão as responsáveis pela fiscalização dos

eventos supra especificados, sob pena de responsabilidade

pessoal de seus dirigentes

Com isso, churrascos e almoços, comuns entre associados, principalmente aos fins de semana, foram vetados até a votação. A reportagem do LANCE! apurou que ao menos três confraternizações foram canceladas desde o início de julho para evitar a associação a campanhas informais.

Assembleia Geral definirá futuro de Augusto Melo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Quem pode votar?

Estão aptos a votar os associados com mais de 18 anos, que tenham sido admitidos há pelo menos cinco anos no quadro social e estejam com a situação regular até 9 de junho, ou seja, dois meses antes da votação.

A Comissão Eleitoral divulgará nesta quarta-feira (9) a lista de sócios habilitados para votar no próximo mês. Associados com grandes débitos, mesmo que quitados de uma só vez nos últimos meses, foram reprovados. A decisão busca prevenir possíveis tentativas de compra de votos por parte de quem estava inadimplente.