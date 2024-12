Lima e Allan fazem Flamengo x Fluminense beneficente

Lima e Allan, jogadores do Fluminense e do Flamengo, respectivameNte, promovem jogo beneficente em Araçatuba, São Paulo, no próximo dia 21 de dezembro. A partida, marcada para as 10h (de Brasília), será disputada entre os Amigos do Lima e os Amigos do Allan, no Estádio Araçatuba. A entrada para o evento será a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais. Antes da partida principal, haverá dois jogos infantis para crianças de 10 anos, com início às 9h.

O evento é uma oportunidade para a comunidade local contribuir com causas sociais, ao mesmo tempo em que prestigia grandes nomes do futebol brasileiro. Naturais de Araçatuba, Lima, atualmente jogador do Fluminense, e Allan, meio-campista do Flamengo, costumam visitar a cidade quando estão de férias e da amizade dos dois surgiu a ideia de arrecadar mantimentos e ajudar o próximo.

Lima está no Fluminense desde o início de 2023, onde já disputou 113 jogos e conquistou três títulos: Campeonato Carioca, Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Neste ano, ele foi o vice-artilheiro do clube com 7 gols em 47 partidas.

Lima comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Allan, que chegou ao Flamengo em meados do mesmo ano, fez sua temporada mais ativa, somando 39 jogos. Pelo clube carioca, ele já venceu um Estadual e uma Copa do Brasil, adicionando mais títulos ao seu currículo, que inclui uma Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro conquistados pelo Atlético-MG.