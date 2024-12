Fellipe Bastos: ‘O que o Filipe Luís é pro Flamengo, o Felipe é pro Vasco’

Fellipe Bastos, ex-jogador do Vasco comentou o momento do clube e comparou o técnico Felipe a Filipe Luís, treinador do Flamengo. O Lance! falou com o comentarista em exclusividade no evento "Craque do Amanhã", nesta quarta-feira (18).

- O que é o Filipe Luís pro Flamengo, é o Felipe pro Vasco. Eu acho que as pessoas precisam respeitar o que ele vive também dentro do clube e o que ele conhece dentro do clube. E isso vai acabar sendo importante para o Vasco no futuro, até com os meninos que estão surgindo. E o Vasco vai precisar desses meninos. O Felipe com certeza é uma força para o clube - disse Fellipe, que completou:

- O Felipe era o cara que era nossa referência em 2010, 2011. Quando eu chego no clube ele volta também, né, da Arábia. Era nossa referência e continua sendo referência também para os jogadores que chegam. O Felipe é o maior ganhador dentro do clube e isso ninguém não tem como tirar dele. Então é um cara que estudou muito para estar nessa função que ele está hoje. É um cara que merece isso.

O presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou Felipe como técnico interino para as três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O ídolo do clube atuava como diretor técnico desde junho deste ano. No período, Felipe conseguiu somar sete pontos em nove possíveis.

- O Felipe é meu amigo, é muito além, é um irmão, mas eu jamais colocaria qualquer pessoa que não fosse capacitada para essa área. Tem a segurança, porque é alguém de confiança e capacitado. Para ficar claro, Felipe é o treinador interino para esses três jogos até o término do campeonato. Paralelo a isso, juntamente com o Felipe, vamos atrás de um treinador que caiba no nosso orçamento. E que a gente consiga ter um ano positivo. O que é fato é que ele só vai ficar os três jogos. Depois a gente vai avaliar isso, porque não podemos tirar o foco desses jogos. O próximo passo a gente vê - disse Pedrinho, quando optou por Felipe no comando do clube.